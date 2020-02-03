Два человека погибли в Алтайском селе, надышавшись угарным газом

В селе Шипуново Шипуновского района два человека погибли от отравления угарным газом, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение поступило в Единую диспетчерскую службу в ночь с 2 на 3 февраля. Вероятнее всего, причиной трагедии стала не вовремя закрытая печная заслонка, поскольку следов горения и задымления в частном доме не обнаружено.

Спасатели в очередной раз напомнили способы предотвращения отравления угарным газом:

1. Используйте только исправное оборудование. Трещины в печной кладке, засоренный дымоход и тому подобные "мелочи" способны привести к тяжелым последствиям.

2. Позаботьтесь о хорошей вентиляции. В городских квартирах отравления случаются как раз в период межсезонья: центральное отопление не включено, от сырости и холода жильцы спасаются, используя газовые плиты.

3. Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.

4. Автолюбители, не работайте в гараже при работающем двигателе.