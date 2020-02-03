Минтруд опроверг информацию о новых правилах увольнения россиян

Минтруд России ответил на сообщения о том, что с 1 февраля 2020 года поменялись правила увольнения с работы.
Напомним, что ранее в СМИ появились публикации о том, что теперь при увольнении работнику обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р (в ней содержится информация о длительности работы у работодателя, фактически это аналог выписки из трудовой книжки).
В пресс-службе ведомства отметили, что сведения по форме СТД-Р выдаются работодателем тем работникам, которые выбрали электронный формат трудовой книжки, по их запросу и не только при увольнении. Также в Минтруде добавили, что в настоящее время приказ о форме СТД-Р находится на госрегистрации в Минюсте России.
Напомним, что закон об "электронной трудовой книжке" вступил в силу с 1 января 2020 года. Работодатель должен уведомить работников об изменениях в законе до 1 июля 2020 года. Последние, в свою очередь, должны решить, каким форматом трудовой книжки они будут пользоваться: электронным или бумажным. Подать соответствующее заявление они могут до 31 декабря 2020 года. Если же заявления от работника не поступит, то работодатель продолжит вести его трудовую в бумажном варианте.
Если сотрудник решит вести трудовую книжку в электронном виде, то бумажную он получит на руки. Он также имеет право сохранить бумажную трудовую книжку, но в таком случае будут вестись сразу две книжки: в бумажном и электронном варианте. А для тех, кто впервые устроился на работу, с 2021 года будут вести электронную трудовую, а бумажную создавать уже не будут.
Комментарии
Конечно, любому работнику выгодно, чтобы трудовая книжка велась и в бумажном и в электронном виде. Если был бы еще какой-нибудь вид, то он тоже не помешал бы. Тоже самое и с другими документами, типа, полиса, снилса, водительского удостоверения и т.д. Чтобы минимизировать их потери и трудности с восстановлением