Дорожники продолжают вывозить снег с улиц Барнаула

МБУ "Автодорстрой" продолжает вести уборку снега на барнаульских улицах. В работе задействованы 62 единицы техники и 140 дорожных рабочих.

Продолжаются работы по уборке снега с Павловского тракта от Сельскохозяйственной до проспекта Строителей, проспекта Строителей в границах проспектов Ленина и Социалистического, улиц Э. Алексеевой, Попова, 50 лет СССР – Сухэ-Батора. Планируется очистка трамвайных остановок по улице Малахова, очищаются тротуары, остановочные площадки и подходы к пешеходным переходам по улицам Анатолия, П. Сухова, Северо-Западной, Воровского, Змеиногорскому тракту, Красноармейскому, Калинина, Комсомольскому проспектам.

В прошедшие выходные с дорог и улиц города вывезли 12 тысяч 174 кубометра снега. К работе были привлечены 109 единиц техники, сообщает официальный сайт города Барнаула.