Дорожники продолжают вывозить снег с улиц Барнаула

МБУ "Автодорстрой" продолжает вести уборку снега на барнаульских улицах. В работе задействованы 62 единицы техники и 140 дорожных рабочих.
Продолжаются работы по уборке снега с Павловского тракта от Сельскохозяйственной до проспекта Строителей, проспекта Строителей в границах проспектов Ленина и Социалистического, улиц Э. Алексеевой, Попова, 50 лет СССР – Сухэ-Батора. Планируется очистка трамвайных остановок по улице Малахова, очищаются тротуары, остановочные площадки и подходы к пешеходным переходам по улицам Анатолия, П. Сухова, Северо-Западной, Воровского, Змеиногорскому тракту, Красноармейскому, Калинина, Комсомольскому проспектам.
В прошедшие выходные с дорог и улиц города вывезли 12 тысяч 174 кубометра снега. К работе были привлечены 109 единиц техники, сообщает официальный сайт города Барнаула.
Комментарии
Томенко покричал, но снежок закончился и работы тоже.
62 единицы из 251, совсем забили на город, журналистам тоже дела нет.
Про Калинина сказка. От Аносова до Кулагина узко.
Бесконечные отчёты и брехня, а снег как лежал так и лежит.
Молодежная от Социалистического до Ядринцева вместо двух полос в каждую сторону осталось по одной.
Убирают нормально. Хватит ныть.
11:26, согласен, такие кучи снега разгребли и вывезли, а диванные эгсперты все равно не довольны.
ул. Школьную прочистили до асфальта! Никогда такого не было!
не вижу ваших уборок,павлик 1,7 полосы от новороссийской до сельскохозяйственной,а должно 3 быть,где убирают,калинина 1,2 полосы,это просто смех,вот такой и.о у нас
Часто возвращаюсь домой с работы по Ленина и Строителей в 22-23-24-01 часа ночи.
Часто вижу убирающую технику. Подтверждаю что убирают.
Да, мне повезло, езжу там где чистят.