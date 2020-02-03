Дорожники продолжают вывозить снег с улиц Барнаула

МБУ "Автодорстрой" продолжает вести уборку снега на барнаульских улицах. В работе задействованы 62 единицы техники и 140 дорожных рабочих.
Продолжаются работы по уборке снега с Павловского тракта от Сельскохозяйственной до проспекта Строителей, проспекта Строителей в границах проспектов Ленина и Социалистического, улиц Э. Алексеевой, Попова, 50 лет СССР – Сухэ-Батора. Планируется очистка трамвайных остановок по улице Малахова, очищаются тротуары, остановочные площадки и подходы к пешеходным переходам по улицам Анатолия, П. Сухова, Северо-Западной, Воровского, Змеиногорскому тракту, Красноармейскому, Калинина, Комсомольскому проспектам.
В прошедшие выходные с дорог и улиц города вывезли 12 тысяч 174 кубометра снега. К работе привлекались 109 единиц техники, сообщает официальный сайт города Барнаула.
Комментарии
Томенко покричал, но снежок закончился и работы тоже.
62 единицы из 251, совсем забили на город, журналистам тоже дела нет.
Про Калинина сказка. От Аносова до Кулагина узко.
Бесконечные отчёты и брехня, а снег как лежал так и лежит.
Молодежная от Социалистического до Ядринцева вместо двух полос в каждую сторону осталось по одной.
Убирают нормально. Хватит ныть.
11:26, согласен, такие кучи снега разгребли и вывезли, а диванные эгсперты все равно не довольны.
ул. Школьную прочистили до асфальта! Никогда такого не было!
не вижу ваших уборок,павлик 1,7 полосы от новороссийской до сельскохозяйственной,а должно 3 быть,где убирают,калинина 1,2 полосы,это просто смех,вот такой и.о у нас
Часто возвращаюсь домой с работы по Ленина и Строителей в 22-23-24-01 часа ночи.
Часто вижу убирающую технику. Подтверждаю что убирают.
Да, мне повезло, езжу там где чистят.
Живу в Барнауле. После нового года дорожников на уборке снега не видел. Может по другим дорогам езжу?
Чего ноете, вы в Рубцовске посмотрите, что происходит, колея такая на центральной улице, что троллейбусы не могут проехать. Вот это да, проблема. Поэтому не нойте, барнаульцы, приезжайте к нам в Рубцовск - ощутите на себе прелести зимы
Если бы ты не видел уборку снега, ты бы не смог передвигаться по городу. А ты, видимо, ездишь. Глаза открой
Они только делают вид, что убирают снег. Работают смешные тракторы МТЗ и старенькие ЗИЛы 130 которые по 4-5 тонн увозят, они чудом со времён СССР сохранились. Современных 40 тонных фур и фронтальных погрузчиков нет, очевидно, что наши налоги ушли на строительство коттеджей для чинуш и покупку яхт, а не на покупку техники для уборки снега.
Тем кто не может без нытья, совет - лопатку в руки и на свежий воздух. А город дороги убирает поне ногу. Не замечают и критикуют только провокаторы!
У меня сосед работает в дорожной службе. Последний месяц я его вообще дома не вижу: он все время на работе. Мужики вкалывают на тракторах круглосуточно,без выходных.
Мы своими силами прочистили выезд с улицы частного сектора. Никто не вопил. В такой ситуации нужно помогать. Жильцы нескольких домов взяли в руки лопаты и самостоятельно справились. Проезжавший мимо мужчина на тракторе остановился, помог сдвинуть техникой снег. Всё поблагодарили друг друга за помощь и довольные разошлись.
Рубцовск! Поком звонят твои коколола!???
12:29, вы уж в своей голове разберитесь! Если город снег убирает, то снег убран и не надо людям предлагать брать лопату в руки и его убирать. А если город утопает в снегу, то прежде чем предлагать убирать снег людям предлагайте для начала не платить им налоги, не платить плату за ЖКХ.
Речь не о том, чтобы самим улицы убирать. речь о том, что не весзде техника развернётся. Во дворах, к примеру, нужно тормошить управляющие компании! не убирают, жаловаться в Администрацию! А возле порога собствненного дома, ну собраться часок покидать снег. И в удовольствие и себе на радость. А там где дороги, то по силам и времени всё уберут Уже сегодня гораздо лучше и чище.