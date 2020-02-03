Россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, которые предложил президент Владимир Путин. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Наибольшую поддержку получили социальные инициативы. Так, 91% респондентов поддерживают закрепление регулярной индексации пенсий и других соцвыплат. Почти столько же – за фиксацию МРОТ не ниже прожиточного минимума.
Возможность установить приоритет Конституции над международными договорами положительно оценили 63% россиян. 62% одобрили расширение полномочий Совета Федерации, а 61% поддержали инициативу дать Госдуме право утверждать премьера, вице-премьеров и министров.
Всероссийский телефонный опрос проводился 24 января, выборка составила 1,6 тысячи человек.
Напомним, проект о поправках в Конституцию ранее внес в Госдуму Владимир Путин. Нижняя палата парламента уже поддержала документ в первом чтении. Поправки нацелены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Комментарии
первый раз слышу, кто те остальные?
угу, а некоторые уже свои верования в сказки решили в основной закон протащить
Очередная лапша.
А какие ещё результаты ждать от центра извращения общественного мнения?! Вот поставь они вопрос - согласны ли вы на поправки которые обеспечивают пожизненное правление несменяемого, наследование власти и уворованного отпрысками - население бы зачесало в затылке...
"Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию", опрос провели среди думы, друзей путина, депутатов - едросов, чиновников, силовиков и других присосавшихся к кормушке.
Населению видимо все нравится и все устраивает.
ложь!!! на протяжении 20 лет, сколько можно ... ???
Чтоб худого про царя
Не болтал народ зазря,
Действуй строго по закону,
То бишь действуй... втихаря.
(Царь)
Удивительно, что не 146%!
3.02.2020 11:02
- гость -
Так Вам же говорят, что поправки поддерживают россияне, а не население!
Население и россияне это две разные структуры.
Патриарх Кирилл предложил добавить в Конституцию упоминание Бога. Для этого лучше всего подходит статья 14, которая в новой редакции должна звучать так:
Слава Богу, Российская Федерация - светское государство.
И за что Макаревиа ругали? Непонятно ))
Насколько я знаю ВЦИОМ звонит и задает вопросы, люди отвечают, врядли спрашивали про все поправки.
Путин может теперь конституционно сказать "Я есмь и Бог и царь и генеральный секретарь"
Дело троллей изрыгать язвительную желчь.
А дело народа встрепенуться от летаргического сна и по праву стать единственным источником власти! Вон в Швейцарии референдумы проходят 10 февраля, 19 мая, 20 октября и 24 ноября.
Владимир Владимирович не может вечно водить нас за ручку и показывать куда ходить куда не ходить, надо больше осознанного народовластия и грамотного самоуправления.
.02.2020 11:11
- гость -
Патриарх Кирилл предложил добавить в Конституцию упоминание Бога. Для этого лучше всего подходит статья 14, которая в новой редакции должна звучать так:
Слава Богу, Российская Федерация - светское государство.
Может, так - ст. 1 Глава первая Раздел первый " Российская Федерация создана по образу и подобию Владимир Владимировича Путина"
11:28
Не припоминаю про прошлый референдум, на котором изменили сроки царствования президента, а ты?
Кто за закрепление в конституции нищенского существования?
Кто за несменяемость власти в разных ипостасях?
Я - ЗА!!!
3.02.2020 11:28
М
А Ваше дело лгать - и про вождя, который ведет народ в счастливое будущее и про самоуправление, которое упраздняется!
Самое плохое в этой ситуации, что даже когда по естественным причинам вождь уйдёт в мир иной, то его перенесут в мавзолей, а режим не сменится. Чего ждёт народ не понятно.
Четверо из пяти россиян "за", утверждает ВЦИОМ
чё-то запланированные 90% пока у статистиков не получаются...
Сразу видно, что гости все наши. Помню была новость про Путина, так на Амик столько кремлеботов пригожинских набежало и все через одного зарегистрированные пользователи. Количество комментариев просто зашкалило.
Про новость: Конституция на то и основной закон, поэтому элементарные банальности типа МРОТ и индексаций там точно не нужны. Хватит пудрить людям мозги. Каждую поправку выносите отдельным вопросом, а не в кучу.