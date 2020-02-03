Россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, которые предложил президент Владимир Путин. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наибольшую поддержку получили социальные инициативы. Так, 91% респондентов поддерживают закрепление регулярной индексации пенсий и других соцвыплат. Почти столько же – за фиксацию МРОТ не ниже прожиточного минимума.

Возможность установить приоритет Конституции над международными договорами положительно оценили 63% россиян. 62% одобрили расширение полномочий Совета Федерации, а 61% поддержали инициативу дать Госдуме право утверждать премьера, вице-премьеров и министров.

Всероссийский телефонный опрос проводился 24 января, выборка составила 1,6 тысячи человек.

Напомним, проект о поправках в Конституцию ранее внес в Госдуму Владимир Путин. Нижняя палата парламента уже поддержала документ в первом чтении. Поправки нацелены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.