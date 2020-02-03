Россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, которые предложил президент Владимир Путин. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Наибольшую поддержку получили социальные инициативы. Так, 91% респондентов поддерживают закрепление регулярной индексации пенсий и других соцвыплат. Почти столько же – за фиксацию МРОТ не ниже прожиточного минимума.
Возможность установить приоритет Конституции над международными договорами положительно оценили 63% россиян. 62% одобрили расширение полномочий Совета Федерации, а 61% поддержали инициативу дать Госдуме право утверждать премьера, вице-премьеров и министров.
Всероссийский телефонный опрос проводился 24 января, выборка составила 1,6 тысячи человек.
Напомним, проект о поправках в Конституцию ранее внес в Госдуму Владимир Путин. Нижняя палата парламента уже поддержала документ в первом чтении. Поправки нацелены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Комментарии
первый раз слышу, кто те остальные?
угу, а некоторые уже свои верования в сказки решили в основной закон протащить
Очередная лапша.
А какие ещё результаты ждать от центра извращения общественного мнения?! Вот поставь они вопрос - согласны ли вы на поправки которые обеспечивают пожизненное правление несменяемого, наследование власти и уворованного отпрысками - население бы зачесало в затылке...
"Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию", опрос провели среди думы, друзей путина, депутатов - едросов, чиновников, силовиков и других присосавшихся к кормушке.
Населению видимо все нравится и все устраивает.
ложь!!! на протяжении 20 лет, сколько можно ... ???
Чтоб худого про царя
Не болтал народ зазря,
Действуй строго по закону,
То бишь действуй... втихаря.
(Царь)
Удивительно, что не 146%!
3.02.2020 11:02
- гость -
Так Вам же говорят, что поправки поддерживают россияне, а не население!
Население и россияне это две разные структуры.
Патриарх Кирилл предложил добавить в Конституцию упоминание Бога. Для этого лучше всего подходит статья 14, которая в новой редакции должна звучать так:
Слава Богу, Российская Федерация - светское государство.
И за что Макаревиа ругали? Непонятно ))
Насколько я знаю ВЦИОМ звонит и задает вопросы, люди отвечают, врядли спрашивали про все поправки.
Путин может теперь конституционно сказать "Я есмь и Бог и царь и генеральный секретарь"
Дело троллей изрыгать язвительную желчь.
А дело народа встрепенуться от летаргического сна и по праву стать единственным источником власти! Вон в Швейцарии референдумы проходят 10 февраля, 19 мая, 20 октября и 24 ноября.
Владимир Владимирович не может вечно водить нас за ручку и показывать куда ходить куда не ходить, надо больше осознанного народовластия и грамотного самоуправления.
.02.2020 11:11
- гость -
Патриарх Кирилл предложил добавить в Конституцию упоминание Бога. Для этого лучше всего подходит статья 14, которая в новой редакции должна звучать так:
Слава Богу, Российская Федерация - светское государство.
Может, так - ст. 1 Глава первая Раздел первый " Российская Федерация создана по образу и подобию Владимир Владимировича Путина"
11:28
Не припоминаю про прошлый референдум, на котором изменили сроки царствования президента, а ты?
Кто за закрепление в конституции нищенского существования?
Кто за несменяемость власти в разных ипостасях?
Я - ЗА!!!
3.02.2020 11:28
М
А Ваше дело лгать - и про вождя, который ведет народ в счастливое будущее и про самоуправление, которое упраздняется!
Самое плохое в этой ситуации, что даже когда по естественным причинам вождь уйдёт в мир иной, то его перенесут в мавзолей, а режим не сменится. Чего ждёт народ не понятно.
Четверо из пяти россиян "за", утверждает ВЦИОМ
чё-то запланированные 90% пока у статистиков не получаются...
Сразу видно, что гости все наши. Помню была новость про Путина, так на Амик столько кремлеботов пригожинских набежало и все через одного зарегистрированные пользователи. Количество комментариев просто зашкалило.
Про новость: Конституция на то и основной закон, поэтому элементарные банальности типа МРОТ и индексаций там точно не нужны. Хватит пудрить людям мозги. Каждую поправку выносите отдельным вопросом, а не в кучу.
ага, закрепят индексацию пенсий и зарплат на уровне инфляции и инфляция будет 0, 01%, а сами "за" проголосовали, одобрили
За бесплатно поддерживать господина Путина я больше не намерен. Кредит доверия им исчерпан до нуля.
Сначала - реальный рост доходов граждан, потом - поддержка. Желает поддержки - пусть делает шаги. Пока никаких шагов не наблюдается, и, соответственно, ни о какой поддержке речи быть не может.
пиндо-троллям на укровские номера конечно не звонят.
А их и коробит
да-да
Пусть у Пороха и Зелени мат.капитал и пенсию просят.
А у америкосов 30
сребринниковзеленых
Шушваль из Манежа рьяно взялась править Конституцию, а о том, что говорил президент о реальных доходах, как-то позабыли, молчат, как рыбы об лёд.
А где эти россияне прочитали вносимые изменения, где с ними можно ознакомиться, чтобы одобрить или не согласиться?
Кремлеботы, ау, проснитесь.
Местному троллю
3.02.2020 11:28
М
"Лучшими конституционалистами страны сделан анализ предложений утина, и их вывод однозначен: поправки противоречат фундаменту Конституции – как ее духу, так и букве. Они вступают в противоречие с ее неприкосновенными 1-й и 2-й главами. Кроме того, законом запрещено внесение разнородных поправок одним пакетом. Есть и другие нарушения, отмеченные профессиональными юристами".
Население за 20 лет ещё не осознало, что власть должна быть сменяемой, а не пожизненной?
ВЦИОМушко опять сделал очередное фи... с дурным запахом...
а чО не 99,9%? Пошто стесняемся-то? Врать так врать до конца...
Чудаки на букву М.
Не совсем понятен смысл этой возни. Если уже всё принято, зачем тогда дорохих рассиян то спрашивать?!
3.02.2020 12:56 - гость -
убрать слово "подряд" в сроках президентства тоже им противоречит???
Гнать взашеи "лучших конституционалистов", пусть так же забирают с собой лучших экономистов из ВШЭ и РЭШ, всю лучшую элиту кто был 15 января на гайдаровском форуме вместо выставочного зала «Манеж».
Путь к суверенизации России только набирает оборот, крики стоны проклятья и лай всё это сейчас усиливаться. Даже хамелеоны-псевдопатриоты обнажат свой истинный звериный оскал. Наступает момент истины.
А за 1-ю главу, где сокрыто внешнее управление, мы еще поборемся!
Население за 20 лет ещё не осознало, что власть должна быть сменяемой, а не пожизненной?
население пока еще знает что государство есть диктатура правящего класса )))
так что голосуй не голосуй...
Не совсем понятен смысл этой возни. Если уже всё принято, зачем тогда дорохих рассиян то спрашивать?!
ну дык не только законности хочется, но еще и легитимности....
А за 1-ю главу, где сокрыто внешнее управление, мы еще поборемся!
случаем не также танками как в 1993 году...
Навальнята резвятся)))
Тот, который про юристов-конституционалистах говорил: кто эти люди, и что именно они сказали? Вы развивайте тему, не останавливайтесь)
А ещё в продолжении темы можете осветить момент принятия самой Конституции в 1993 году: каким образом она была принята, кто и как за неё голосовал, и какие правовые основания ))))
Уверен, что простым гражданам это будет интересно, а то они как рыбки, забывают на следующий день.
Если у вас есть претензии, то вы постарайтесь хотя бы тезисно их проговорить, и ссылку на противоречие с Основным Законом, если таковая есть)
Сможете? Не надорвётесь? Только прошу вас без лозунгов, давайте по фактам)
Четверо из пяти? Ребят, нас тут сколько комеенты пишет человек...кому нибудь звонили эти мифические опросчики? Мне нет. Думаю никому и не звонили, цифры с потолка, дабы не расстраивать царя