В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей, а также ввести штрафы. Группа депутатов уже разработала соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс, сообщают "Известия".

Согласно новым поправкам, в российских жилых домах запретят шуметь с 23:00 до 7:00. За нарушение физлиц оштрафуют на сумму от 5 тысяч до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрено более жесткое наказание – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. При этом наказывать будут только при систематическом нарушении закона, то есть больше двух раз в месяц.

Уточняется, что звуки, которые можно обозначить как "обычная жизнедеятельность человека", не будут считаться нарушением. Например, это может быть крик ребенка или шаги.

Необходимость изменений эксперты обосновали тем, что в России на данный момент не существует федерального закона о тишине, и в каждом регионе действуют свои правила.

Напомним, в январе 2018 года в Алтайском крае вступили в силу изменения в закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан", в котором указано, что нарушать тишину нельзя с 22:00 до 08:00 с понедельника по пятницу, и с 22:00 до 9:00 – в выходные.