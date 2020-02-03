В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей, а также ввести штрафы. Группа депутатов уже разработала соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс, сообщают "Известия".
Согласно новым поправкам, в российских жилых домах запретят шуметь с 23:00 до 7:00. За нарушение физлиц оштрафуют на сумму от 5 тысяч до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрено более жесткое наказание – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. При этом наказывать будут только при систематическом нарушении закона, то есть больше двух раз в месяц.
Уточняется, что звуки, которые можно обозначить как "обычная жизнедеятельность человека", не будут считаться нарушением. Например, это может быть крик ребенка или шаги.
Необходимость изменений эксперты обосновали тем, что в России на данный момент не существует федерального закона о тишине, и в каждом регионе действуют свои правила.
Напомним, в январе 2018 года в Алтайском крае вступили в силу изменения в закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан", в котором указано, что нарушать тишину нельзя с 22:00 до 08:00 с понедельника по пятницу, и с 22:00 до 9:00 – в выходные.
Комментарии
А прыжки или бег спортсмена над головой, занимающегося спортом в 22-00 и позднее будут считаться нарушением? А детсий автомобильчик, на пластмассовых колесах, катающийся , или ребенок играющий в мяч в 22-00 и позднее будут считать нарушением? или это "обычная жизнедеятельность человека"?
Уточняется, что звуки, которые можно обозначить как "обычная жизнедеятельность человека", не будут считаться нарушением.
И какой толк от этого? У меня сосед регулярно ночами бухает с криками и песнями, и это его нормальная жизнедеятельность. Очередной глупый закон.
крик ребенка
Сейчас наиболее изощренные соседи-садисты, если на них будут вызвать полицию за шум, будут каждую ночь делать так, чтобы ребенок орал. А крик ребенка не шум
3.02.2020 11:44
гость
крик ребенка
Сейчас наиболее изощренные соседи-садисты, если на них будут вызвать полицию за шум, будут каждую ночь делать так, чтобы ребенок орал. А крик ребенка не шум
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А другие особо изощренные могут в опеку жалобы писать, что ребенок постоянно орет по ночам, видимо над ним издеваются.
Дети нормальные и без этого закона рано укладываются спать нормальными родителями. А неадекватные бегают до 24 вечера и орут, топают, бесятся, таким закон не писан
У вас до 24 часов бегаю и орут,а у нас на 9 этаже 2 детей до 3 ночи носятся!Это что такое? А днем спят. И что вот с ними делать?Кто знает куда писать в опеку?
Каким образом опять же будут накладывать штраф? Чтобы найти правонарушителя надо типа собрать сходить комиссию, чтобы они это все зафиксировали и так далее.... И это все ночью и правонарушитель будет сидеть ждать и буянить?
Сбор бабок на шуме. Нормально так. И всем приравнять что Москвичам с их зп что нашим нищебродам. Что бы нашим депутатам не приходилось коэффициенты максимальные ставить, а то в лице народа иудами смотрятся.
Сейчас неадекватных невоспитанных детей кругом масса, да именно не которые играют и шумят а именно истерят, у нас днём иногда невозможно от таких детей за стенкой, и это не игры а именно психоз и истерики, надо с воспитанием что то делать, хотя поезд этого поколения уже ушёл ....
Дети в 22 00 должны спать, если не спят это вина родителей, пару заяв в органы опеки на несоблюдение мер по воспитанию, и будет тишина.
У меня тут была история, куплена беговая дорожка, у соседа что снизу, приспрашиваюсь: " я пару раз в неделю часов в 8-9 вечера побегаю, наверно будет шуметь"
он говорит: "да хоть забегайся у меня 2 детей, я себя то не слышу"
отличный сосед но верно его снизу соседи или глухие или мертвые
3.02.2020 12:15
Гость
Каким образом опять же будут накладывать штраф? Чтобы найти правонарушителя надо типа собрать сходить комиссию, чтобы они это все зафиксировали и так далее.... И это все ночью и правонарушитель будет сидеть ждать и буянить?
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Мы звонили в дежурку, те через полчаса приехали, вместе сходили к верхним соседям, составили акт. Никакая комиссия не нужна.
Дети сейчас «продвинутые» как мне соседка объяснила, рано не ложатся, сейчас «модно» до полуночи не спать, что с таких детей потом брать если они уже родителями так воспитаны, детям 2-3 года они аватар им включают те смотрят, лишь бы родителям не мешали
Полиция разве приезжает на шум? Нарушители администрацией штрафовали при наличии свидетелей
3.02.2020 13:15
Гость
регистрируют вызов, потом приходишь и пишешь заявление.
штраф и беседа на неделю с милицией соседу гарантирована
Сразу вспомнился анекдот:
Вчера соседи как давай в дверь в два часа ночи звонить и долбиться, я с перепугу чуть перфоратор из рук не выронил.