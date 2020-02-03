"Десантники" приехали спасать Змеиногорский район от снега

Снежный десант прибыл в Змеиногорский район, чтобы спасти местных жителей из снежного плена, сообщает "Змеиногорский вестник".

"Десантники" в первый день работали в селе Барановка. Они очистили мемориал воинской славы от снега, оказывали адресную помощь жителям села, а также выступили с творческой программой в Барановском Доме культуры.

К студентам АГМУ готовы присоединиться и местные волонтеры. Кроме того, для ликвидации последствий метели в район прибыли два трактора, а администрация Змеиногорского района выделила на работы по уборке снега 1,1 млн рублей.