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Госдума озаботилась убылью населения в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Бороться с этим будет специальная рабочая группа
Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу по пяти регионам России, где наблюдается наибольшая убыль населения. В это число вошел и Алтайский край. Займутся проблемой члены профильных комитетов Думы, министерств и представители регионов. Первое заседание запланировано на сегодня, 3 февраля, сообщает "Интерфакс".

"Необходимо изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в этих территориях и постараться найти решение, которое позволит снизить уровень смертности и отъезд жителей из этих регионов через повышение качества жизни людей, развитие экономики", – заявил Володин.

По данным Росстата, в 2019 году Алтайский край вошел в пятерку регионов с наибольшей убылью населения. Она составила 15,8 тысячи человек. Также наибольший отток жителей  зафиксировали в Саратовской (19,0 тыс. человек), Омской (17,6 тыс.), Кемеровской (16,5 тыс.) и Волгоградской областях (15,8 тыс.).

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

3.02.2020 11:59
- гость -

Очередные комиссии и совещания в белокурихах в очередной раз совершенно ничего не решат. Вспоминаем такую акцию, когда министр труда боролся с бедностью в крае и чем это кончилось.

3.02.2020 11:59
- гость -

Социализм будут предлагать установить на Алтае

3.02.2020 12:03
внук мороз

Если наконец то додумаются не брать НДФЛ с населения Сибири а наоборот доплачивать, то будет прибыль населения...

3.02.2020 12:03
ГОСТ СССР

Да ну, не уж то заметили?
А когда народ последние годы про медицину, образование, спортивные сооружения говорит, что ничего нет в наших регионах. Не говоря про дома культуры, театры...
В ответ из Москвы только тишина в ответ.

Народ просто вымирает. Кто успел уехать, повезло.

Правительство само всё сделало для этого, а теперь почему-то удивляются. Странные ребята.

3.02.2020 12:08
- гость -

Как говорил Вова в мохнатом году перед выборами: "У нас будет 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест".
Время пришло, а мест нет

3.02.2020 12:14
петух с докучаево

просто они ж все в нерезиновск едут и попадают под влияние навальнера и прочих. Вот и озадачились чтобы население осело по местам, а то трон расшатают

3.02.2020 12:16
- гость -

уезжают те кто что то нажил и те кто готов и может работать.
Кто побогаче едут из этого античеловечного климата в Краснодар, кто победнее те туда где с работой повеселее.
Приезжает голытьба из районов и гастарбайтеры из средней Азии. Видные Марковский квасные патриоты конечно могут всем сдать в след проклятья, но факт в Том что люди голосуют ногами.

3.02.2020 12:19
- гость -

Озаботиться надо было раньше, сейчас пора бить в колокола

3.02.2020 12:23
- гость -

В дверь стучит мировой кризис, а Россия так и не возродила промышленность, нормальную экономику. Те люди что ушли в отставку, сейчас вся боль нашего народа ляжет на ваши плечи.

3.02.2020 12:24
- гость -

Вот теперь бежать отсель надо... Ежели эти озаботились нам крышка

3.02.2020 12:26
- гость -

То о чем они только говорить начали это 15 лет назад полным ходом делать надо было.

3.02.2020 12:27
- гость -

Кирилла в отставку, в конституции прописать мусульманство. В школах вести предмет по изучению корана. Православным раздать коврики для моления. Абортниц клеймить и депортировать в украину. ЭКО бесплатно всем нуждающимся. Подготовить альфа самцов для проблемных пар. Каждому новому рожденному квартиру.

3.02.2020 12:27
- гость -

Ничего не изменится.
Деньги, потраченные на специальную рабочую группу, будут выброшены на ветер...хотя, какой ветер, в карманы этой группы лиц...

3.02.2020 12:35
- гость -

Отобрать паспорта, запретить выезжать из Алтайского края, если уехал тайком, нигде не принимать на работу. Примерно так...и что нового может придумать эта группа лиц?

Везде такая же ситуация, по всей стране, уезжают с Дальнего востока, из Сибири, из европейской части России...Куда едут? Вероятно все знают эти хлебные места...
Только со сменой режима, все может поменяться...

3.02.2020 12:36
Гостюн

У нас в Госдуме одни озабоченные сидят. Озабоченные озабачивались, озабачивались и не выозабачиваливались.
А может им как-бы пора о людях подумать, хотя видимо не не надо им поазабачиватся легче.

3.02.2020 12:37
- гость -

Я уже боюсь эту создаваемую спец группу. Узнают что кто то собирается отсюда переехать так им кранты.

3.02.2020 13:01
- гость -

Поможет только установление застав, как во время чумы, а более ничего. Да и вообще, нахрена эта территория Раше? Ну зачем, только людей мучить? Нефти и газа нету тута, а боле народ России этой власти ни для чего и не нужен.

3.02.2020 13:04
гость

в деревне нет работы если и есть то копейки!
в город едут от безысходности поживут здесь потом на путину на рыбу в рабство
на Камчатку или Сахалин. большинство там и остаётся

был в командировке там все рыбообработчики из АК.
жаль людей!

3.02.2020 13:08
- гость -

Эта рабочая группа примет простые, но "эффективные" решения - упростить учёт прибывающих из-за рубежа, упростить процедуру принятия ими гражданства и т.д. В результате ещё наводнят регион гастарбайтерами, а местное население ускорит свой отъезд.

3.02.2020 13:08
Владимир

Партия ЕР полностью дескредитировала себя, Промышленности нет, одних торгашей развели. Еще Нобелевский лауреат в 1935 года в Германии написал Когда из страны уезжают ученые, инженеры, врачи и остальные представители умственного труда. уезжает цвет народа - интеллигенция, то потом в этой стране правителями становятся "бизнесмены", правителями становятся плебеи и проходимцы с улицы, депутатоми становятся базарные торгаши, спортсмены и артисты. Харс Йенсен

3.02.2020 13:11
УСН 6% -> 1% !!!

Бизнес умирает, работы нет, зарплаты нет, вот народ и бежит.
Если власти читают, прислушайтесь, после отмены ЕНВД вы можете брать с мелкого бизнеса УСН не 6%, а 1-2-3%, как в некоторых регионах.
Или не УСН доход минус расход 15%, а меньше. Процент определяют ВЛАСТИ региона.
Это поддержит мелкий бизнес, людей, которые кормят сами себя, а не сидят на шее государства как безработные, кого-то задержит от убегания. А кого-то, быть может, и приманит извне края.

3.02.2020 13:22
- гость -

Штурмовщина, кампанейщина, балаган - излюбленные методы манежных рукоплескателей.
Плохо людям в России живётся при вас, вот и население сокращается.
Уходите.

3.02.2020 13:45
- гость -

Какие необезображенные интеллектом комментарии)
Более других порадовал «внук мороз»: не брать с жителей Сибири НДФЛ)
У меня есть дополнение: и каждому ещё по миллиону, просто так) а может даже и по 10 Лямов) а че?)

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