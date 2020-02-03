Алтайский хоккеист выиграл "Кубок поколения"

Поединок лучших игроков Студенческой хоккейной лиги и Национальной молодежной хоккейной лиги состоялся в Перми 1 февраля. Об этом сообщает официальный сайт хоккейного клуба "Динамо-Алтай".

Основное время игры завершилось вничью 5:5, а в овертайме победу команде Студенческой лиги принес точный бросок хоккеиста барнаульского клуба "Динамо-Алтай студент" Павла Тетерина.

Добавим, что помимо него Алтайский край в матче звезд представлял еще один хоккеист барнаульского клуба – Вадим Плешков. Для него это был второй шоу-матч подряд: 25 января он принял участие в Матче звезд Студенческой хоккейной лиги в Челябинске.