Для бизнеса и для людей: в чем преимущества крупнейшего частного банка в России

Основанная в декабре 1990 года финансовая организация АО "Альфа-Банк" входит в пятерку крупнейших российских банков по объему активов. Высшие оценки мировых рейтинговых агентств подтверждают устойчивость надежного кредитного учреждения.

Представленные АО "Альфа-Банк" продукты для частных лиц и бизнеса разработаны с учетом запросов клиентов разных категорий. Развитая банковская инфраструктура включает отделения, операционные офисы, собственные или партнерские банкоматы во всех регионах России и за рубежом.

Дистанционное обслуживание в Альфа-Банке

Постоянным и новым клиентам не придется тратить время на поездки в офис для оформления заявки на кредит или открытие вклада. Достаточно выбрать нужный продукт на официальном сайте Альфа-Банка и перейти к изучению условий предложения или оформлению онлайн-заявки. Финансовое учреждение практикует доставку кредиток или дебетовых карт на дом заявителя. Система интернет-банкинга "Альфа-клик" удостоена премии Рунета. Для удобства пользователей разработаны мобильные приложения.

Программы Альфа-Банка для физических лиц

В линейку программ для частных лиц входят банковские продукты:

кредитные и дебетовые карты, включая зарплатные проекты;

кредиты наличными, рефинансирование;

ипотека на строящееся или готовое жилье, крупные кредиты под залог имеющейся недвижимости;

размещение средств на депозитах или накопительных счетах;

специализированные сервисы для накоплений;

проекты для инвесторов.

"Кредитка" Альфа-Банка отличается крупным лимитом, увеличенным до 100 дней льготным периодом, бесплатной выдачей наличных в банкоматах. Участие финансовой организации в программе страхования вкладов представляет дополнительные гарантии для владельцев депозитов.

Обслуживание премиум-класса

Тарифы премиального обслуживания предусматривают привилегии для пользователей:

выдачу банковских карт с повышенным кешбэком или начислением милей;

бесплатное страхование в путешествиях;

до 12 трансферов в год за счет банка;

свободный допуск в вип-залы аэропортов;

консьерж-сервис;

выделенную телефонную линию для экстренной связи.

Повышенные ставки по вкладам, бесплатное консультирование и снятие наличных по всему миру дополняют преимущества пользования премиальным тарифом.

АО "Альфа-Банк" также предлагает комплекс услуг для самозанятых граждан, малого бизнеса и крупных компаний.

Социально ориентированное учреждение реализует благотворительные проекты по спасению тяжелобольных детей и защите экологии, оказывает поддержку талантливой молодежи, развитию российского спорта и культуры.

Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г. АО "АЛЬФА-БАНК"