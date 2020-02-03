Для бизнеса и для людей: в чем преимущества крупнейшего частного банка в России

Основанная в декабре 1990 года финансовая организация АО "Альфа-Банк" входит в пятерку крупнейших российских банков по объему активов. Высшие оценки мировых рейтинговых агентств подтверждают устойчивость надежного кредитного учреждения.
Представленные АО "Альфа-Банк" продукты для частных лиц и бизнеса разработаны с учетом запросов клиентов разных категорий. Развитая банковская инфраструктура включает отделения, операционные офисы, собственные или партнерские банкоматы во всех регионах России и за рубежом.
Дистанционное обслуживание в Альфа-Банке
Постоянным и новым клиентам не придется тратить время на поездки в офис для оформления заявки на кредит или открытие вклада. Достаточно выбрать нужный продукт на официальном сайте Альфа-Банка и перейти к изучению условий предложения или оформлению онлайн-заявки. Финансовое учреждение практикует доставку кредиток или дебетовых карт на дом заявителя. Система интернет-банкинга "Альфа-клик" удостоена премии Рунета. Для удобства пользователей разработаны мобильные приложения.
Программы Альфа-Банка для физических лиц
В линейку программ для частных лиц входят банковские продукты:
- кредитные и дебетовые карты, включая зарплатные проекты;
- кредиты наличными, рефинансирование;
- ипотека на строящееся или готовое жилье, крупные кредиты под залог имеющейся недвижимости;
- размещение средств на депозитах или накопительных счетах;
- специализированные сервисы для накоплений;
- проекты для инвесторов.
"Кредитка" Альфа-Банка отличается крупным лимитом, увеличенным до 100 дней льготным периодом, бесплатной выдачей наличных в банкоматах. Участие финансовой организации в программе страхования вкладов представляет дополнительные гарантии для владельцев депозитов.
Обслуживание премиум-класса
Тарифы премиального обслуживания предусматривают привилегии для пользователей:
- выдачу банковских карт с повышенным кешбэком или начислением милей;
- бесплатное страхование в путешествиях;
- до 12 трансферов в год за счет банка;
- свободный допуск в вип-залы аэропортов;
- консьерж-сервис;
- выделенную телефонную линию для экстренной связи.
Повышенные ставки по вкладам, бесплатное консультирование и снятие наличных по всему миру дополняют преимущества пользования премиальным тарифом.
АО "Альфа-Банк" также предлагает комплекс услуг для самозанятых граждан, малого бизнеса и крупных компаний.
Социально ориентированное учреждение реализует благотворительные проекты по спасению тяжелобольных детей и защите экологии, оказывает поддержку талантливой молодежи, развитию российского спорта и культуры.
Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г. АО "АЛЬФА-БАНК"
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