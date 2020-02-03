Одна трасса остается закрытой в Алтайском крае

Лишь одна трасса остается закрытой на Алтае из-за непогоды. Движение транспорта ограничено на участке дороги К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан, от Курьи до границы с Казахстаном.

Как сообщают в ГУ МЧС по Алтайскому краю, все службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Дорожники активно очищают трассы от снега для обеспечения проезда.

Напомним, что уже завтра, 4 февраля, по данным синоптиков, в Алтайском крае начнется потепление. К середине недели температура выйдет в стабильный плюс. В некоторых районах столбик термометра будет подниматься до +9°С.

Также ожидается слабый снег, но сильный ветер. Порывы будут достигать 17 м/с.