Жителям Алтайского края поступают сообщения о приближении стаи из тысячи волков

Фейковая рассылка в интернете напугала жителей Алтайского края. Население региона предупреждают о якобы надвигающейся стае волков.

"Предупредите родителей, чтобы держали детей в поле зрения. Пограничники подтвердили. МЧС тоже подтверждает. Около 1000 особей", – говорится в тексте сообщения.

В региональном Минприроды пояснили, что на видео не волки. Их стаи насчитывают в среднем по 20-25 особей, а в Сибири группы более 15 особей не встречаются. Кроме того, волки имеют свою территорию и зачастую не мигрируют, как другие животные.

Вероятнее всего, на видео запечатлены олени, и сделан ролик не в Алтайском крае, пишет Barnaul22.