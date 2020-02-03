Жителям Алтайского края поступают сообщения о приближении стаи из тысячи волков

Фейковая рассылка в интернете напугала жителей Алтайского края. Население региона предупреждают о якобы надвигающейся стае волков.
"Предупредите родителей, чтобы держали детей в поле зрения. Пограничники подтвердили. МЧС тоже подтверждает. Около 1000 особей", – говорится в тексте сообщения.
В региональном Минприроды пояснили, что на видео не волки. Их стаи насчитывают в среднем по 20-25 особей, а в Сибири группы более 15 особей не встречаются. Кроме того, волки имеют свою территорию и зачастую не мигрируют, как другие животные.
Вероятнее всего, на видео запечатлены олени, и сделан ролик не в Алтайском крае, пишет Barnaul22.
Комментарии
это все чоконутые тетки яжмамки из ватцапов новости придумывают про волков
Летом ждите нашествия злобных ёжиков.
Или подобной хрени, о которой вы даже не предполагали, но интернет придумает пугалку...
Вчера друзья из якутии слали статейки о стае в 400 волков и то самое видео. Якобы организуются отряды охотников для отстрела, а сегодня волки уже к нам.
не ну а че, ежики трынцец опаснее любого волка, с виду такой милаха а подкрадется тихонько в темноте и кааак зафигачит до смерти иглами.ЖУТЬ!
3.02.2020 12:44
- гость -
Просто быстро бегут. Голодные!!!
В Инстаграмме полно идиотов.
Современному человеку без разницы, волки это или олени, он боится всех.
Надо быть полным дурнем, чтобы верить в такую чушь
Ни фига себе, это ж сколько такой стае сожрать надо?