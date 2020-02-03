Каждый шестой россиянин хочет навсегда уехать из страны

Исследовательский центр "Ромир" выяснил, сколько россиян хотели бы покинуть родину. По данным опроса, 17% респондентов желают уехать из России в другую страну на постоянное место жительства.
14% опрошенных рассматривают в качестве наиболее оптимальной страны для переезда США. По 8% выбрали Германию и Испанию, еще семь – Канаду.
По 5% россиян хотели бы переехать в Австралию или Италию. Финляндию, Израиль, на Украину, а также вариант "Европа в целом" рассматривают 4% опрошенных.
Менее популярными вариантами стали Черногория, Австрия и Франция. Далее идут Швеция, Исландия, Индия, Таиланд и Египет.
По 1% респондентов потенциальными странами для эмиграции назвали Великобританию, Японию, Турцию, Латвию, Швейцарию, Чехию, Грецию, Болгарию, Бразилию и Кипр.
Как уже сообщал amic.ru, Алтайский край вошел в пятерку российских регионов с наибольшей убылью населения. За 2019 год этот показатель в крае составил 15,8 тысячи человек.
В Госдуме создали рабочую группу по решению проблем убыли населения в этих пяти регионах. Первое заседание должно состояться сегодня, 3 февраля.
Комментарии
Госдет США очень эффективно решает проблему убыли. Рабочие группы отправились за обменом опыта.
Закономерный результат 20 лет путинизма - нищета и безнадёга.
Хотя бы детей отправить. Здесь делать нечего и ещё долго ничего хорошего не будет
последний пусть не забудет выключить свет в аэропорту
По опросам, ну пусть 17 %, хотя думаю, что процент реально желающих уехать поменьше, многие отвечают так из прикола или на эмоциях. Среди сетевых хомяков - все 90%. Вот реальныая разница между всеми россиянами и сетевым болотом, которое считает своё мнение мнением "всех".
Це успiх Результат 20-летнего вставания с колен и предшествовавших этому 70лет "великих" побед и "выдающихся" достижений социализма.
хотя думаю, что процент реально желающих уехать поменьше
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Ты способен думать? Интересно, чем?
Не, ну это ложь, нужно данные ВЦИОМа привести - там 146% будут желать жить токмо в РФ!!!
Для выезжаюших на ПМЖ сделать 5 летний запрет на возврат, чтоб хлебнули заподной свободы по самое небалуй.
3.02.2020 13:08
-гость-
А ты, я смотрю, уже путинской скрепности хлебнул, грамотей 6-й класс-то хоть окончил?
Всё куда хуже.
Из России в настоящее время хотели бы эмигрировать 53% граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Этот показатель достиг максимума с 2009 года. Об этом свидетельствуют данные «Левада-центра»
Ну а после 45-50 лет, разумеется никто не признается, что хотел бы уехать, так как отчётливо понимает, что он там на фиг не нужен.
17% некритично, можно было и отпустить, даж денег дать в дорогу. Прицепом окончательно отправить тех, кто там живёт, а здесь "зарабатывает".
Кстати раньше в медицине многие болезни лечили кровопусканием.
Ну а после 45-50 лет, разумеется никто не признается, что хотел бы уехать
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Вы и тут никому не нужны. А те, кто в таком возрасте, они в опросах не участвуют, они просто берут и уезжают.
Тоже! Не хочу существовать в Сверхдержаве! Прорывы только на бумаге и в коммунальных системах! Надеюсь дети хоть уедут, а по возможности и сам.
на кой сдались нам эти Штаты?
здесь тоже можно жить бохато...
Появится реальная возможность переехать на ПМЖ - 70-80% населения рф уже бы в аэропорту Шереметьева и Толмачева на чемоданах седели иждали рейса "не взирая на возраст".
Остальные остались смотреть зомбоящик с СоловьемиКисилЁм
Важно понимать, что уезжают самые талантливые и одарённые, большая часть серой массы либо равнодушно смотрит на это, либо злобно порыкивает вслед. Оперировать тут процентами и абсолютными цифрами желающих, смысла нет, если из страны уедет даже 3% "цвета нации", это уже катастрофа. К сожалению условия в путинской РФ сейчас таковы, что своих Масков и Цукербергов государство в лице Путина, предпочитает сажать и выгонять из страны.
"Каролина (Тишинская)
на кой сдались нам эти Штаты?"
здесь тоже можно жить бохато...
Имения, крепостные,....
Аборгигену
после революции эмигрировал весь цвет русской аристократии, во время войны поубивали, в 70-х уехали в Израиль, в 90 все ломанулись. А Россия всё ж таки жива.
Не оскуднеет земля русская и сейчас.
Я смотрю любители держав, скреп и великих побед не оддупляют, что в ДРУГУЮ страну едут образованные, знающие язык, адаптивные, мыслящие и энергичные.
"Ну а после 45-50 лет, разумеется никто не признается, что хотел бы уехать, так как отчётливо понимает, что он там на фиг не нужен."
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50-летние и старше потянутся за уехавшими детьми. Чтобы хоть там встретить достойную старость.
Двадцать лет это вам не шутки а они просто пр@ср@..ы...
Великие достижения сверхДержаВЫ это: 1. война братским народом "Украиной", 2. Санкции 3. Повышения пенсионного возраста, 4. сокращении больницшколдетсадов, 5 высосанные из пальца налогов, ЖКХ и т.д. список можно продолжать....
никто не признается, что хотел бы уехать
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все признаются, а перед кем скрывать?
как раз на пенсию и в путь
13:36, забыли самое главное. Убили образование и производство. Станкостроения теперь не существует. "Великая держава" неспособная создать станок для изготовления чайников и утюгов - сырьевая страна третьего мира!
3.02.2020 13:25
АБОРИГЕН
Важно понимать, что уезжают самые талантливые и одарённые, большая часть серой массы либо равнодушно смотрит на это, либо злобно порыкивает вслед.
Себя вы к какой части относите? видимо злобно рычащей?
люди и посажены на управление страной так чтобы не было тут ни промышленности ни благосостояния народа, успешно справляются.