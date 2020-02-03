Каждый шестой россиянин хочет навсегда уехать из страны

Исследовательский центр "Ромир" выяснил, сколько россиян хотели бы покинуть родину. По данным опроса, 17% респондентов желают уехать из России в другую страну на постоянное место жительства.

14% опрошенных рассматривают в качестве наиболее оптимальной страны для переезда США. По 8% выбрали Германию и Испанию, еще семь – Канаду.

По 5% россиян хотели бы переехать в Австралию или Италию. Финляндию, Израиль, на Украину, а также вариант "Европа в целом" рассматривают 4% опрошенных.

Менее популярными вариантами стали Черногория, Австрия и Франция. Далее идут Швеция, Исландия, Индия, Таиланд и Египет.

По 1% респондентов потенциальными странами для эмиграции назвали Великобританию, Японию, Турцию, Латвию, Швейцарию, Чехию, Грецию, Болгарию, Бразилию и Кипр.

Как уже сообщал amic.ru, Алтайский край вошел в пятерку российских регионов с наибольшей убылью населения. За 2019 год этот показатель в крае составил 15,8 тысячи человек.

В Госдуме создали рабочую группу по решению проблем убыли населения в этих пяти регионах. Первое заседание должно состояться сегодня, 3 февраля.