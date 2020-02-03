Техники мало, но вы держитесь: как Томенко посетил самые заснеженные районы края

Виктор Томенко посетил четыре алтайских района, которые сильно пострадали от метелей и снегопадов / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Виктор Томенко лично проверил, как на юге края справляются с последствиями жутких метелей и снегопадов. 31 января губернатор за одну рабочую поездку посетил сразу четыре отдаленных района: Рубцовский, Локтевский, Третьяковский и Змеиногорский. Оттуда губернатору поступило наибольшее количество жалоб, а множество сел оказалось отрезано от цивилизации. Поэтому Томенко сел в автобус, взял своих заместителей и министров и отправился туда сам. А корреспонденты amic.ru вместе с другими журналистами в автобусе поменьше поехали вместе с ним. Случайность это или нет, но там, куда приезжал глава края, улицы оказались почищены.

"Лучше бы лопаты взяли"

Порядок поездки был необычным. Главу Рубцовска Фельдмана делегация подобрала прямо на трассе, на въезде в город. Видимо, чтобы вместе с ним оценить все участки дорог. Забегая вперед, скажем, что попрощался губернатор с главой Рубцовска так же – высадил из автобуса на выезде из города.

В Рубцовск губернатор приехал рано утром, когда люди спешили на работу. Поэтому пока он с главой города Дмитрием Фельдманом инспектировал улицы и дворы, через толпу чиновников и журналистов пытались протиснуться недовольные жители.

"Лучше бы лопаты взяли, раз такой толпой тут ходят. А не приехали бы, вообще ничего не почистили бы здесь", – возмутилась одна из женщин.

Томенко отметил, что несмотря на трудности, работа в городе все-таки ведется.

"Видно, что власти города работают: основные магистрали чистятся. Да, сил, возможно, не хватает, но жизнедеятельность удается поддерживать", – подчеркнул губернатор.

Управляющие компании спят

Дороги в городе и даже тротуары там, где останавливался губернаторский автобус, оказались почищены. Но вот по дворам Томенко и его свита пробирались с трудом. Работой управляющих компаний в Рубцовске губернатор остался крайне недоволен.

"90% управляющих компаний не исполняют свои обязанности. Заметна лишь работа 6 из 60 организаций. Что с этим делать – нужно вместе решать", – сказал Томенко Фельдману на совещании.

Маршрут по жалобам в Instagram

Кстати, от заданного маршрута поездки Томенко нередко отклонялся. Например, по многочисленным жалобам в своем Instagram он направил кортеж к рубцовскому железнодорожному вокзалу. Площадь перед ним оказалась почищенной. Но вот местные жители рассказали, что сделали это лишь накануне губернаторского визита.

"Показуха все это. Чистят плохо. Во дворах ничего не чищено, а в частном секторе вообще ужас. Хотя я сам власти не виню – заметно, что техники не хватает. Ну невозможно почистить тут все. Скоро все равно опять заметет", – рассказал местный житель Андрей.

Очисткой мемориала возле вокзала Томенко тоже остался недоволен. Он заметил, что скоро будет немало памятных дат, по случаю которых нужно будет проводить мероприятия. С такой узкой дорожкой сделать это невозможно. Фельдман парировал, что их будут проводить в других местах. И там-то все точно почищено.

"Мы ж сибиряки, привыкли"

Таких жутких метелей на юге края не видели давно, пожаловалась губернатору глава Локтевского района Галина Глазунова. Многие села оказались отрезаны от мира. Лишь накануне приезда губернатора удалось пробить к ним дороги и снять в районе режим ЧС.

В самом Горняке улицы по губернаторскому маршруту оказались почищены. Местные жители отметили, что в других местах с этим хуже. Но никого это особо не пугает.

"Мы ж сибиряки, чего бояться-то? Берем лопаты да кидаем. Чистят не везде, но чистят же. А вот в далеких селах да, там беда. Но и туда пробиваются потом. Главное, из дома сразу после метели не выходить, и тогда точно нормально будет", – рассказал нам житель Горняка Владимир.

"Только пробили ниточки"

На совещании в Горняке Томенко местные власти похвалил: несмотря на все трудности поддерживать жизнедеятельность в районе все-таки удается. Дорожники смогли пробить дорогу ко всем населенным пунктам. Путь к некоторым селам пришлось расчищать прямо по полю: там толщина снега меньше, чем на дороге. Правда, в случае новой непогоды вся работа пойдет насмарку, если не продолжить работу, рассказал глава "Юго-Восточного ДСУ" Игорь Левин.

"Мы сейчас только сделали направления, пробили ниточки. Нужно их обязательно расширять, иначе в непогоду снова заметет. Нужна ширина не 4 метра, а 10", – пояснил Левин.

Глазунова пожаловалась губернатору, что в районе катастрофически не хватает техники. Своей на очистке занято лишь четыре единицы. Поэтому властям приходится привлекать местных фермеров и предпринимателей. Но и их помощи недостаточно.

Томенко такой подход похвалил, нехватку техники признал и пообещал, что этот вопрос в правительстве обязательно рассмотрят.

Привозят продукты и вывозят рожениц

В Третьяковском районе в период непогоды даже пришлось расположить отряд МЧС. Спасатели в метель на гусеничных вездеходах доставляли в заблокированные села продукты, эвакуировали рожениц и нуждающихся в медпомощи. Томенко поблагодарил их за работу и сказал, что пока отряду лучше дислокацию не менять: скоро будет новая непогода, и району придется трудно.

Местный глава Николай Каверин тоже рассказал губернатору, что району нужна дополнительная техника. Некоторые участки трасс там до сих пор не пробили. Томенко к этому отнесся с пониманием и пообещал проблему изучить.

"Только трубы из сугробов торчат"

Жители райцентра Староалейское рассказали, что даже само село очистили не полностью.

"Главную улицу трактор почистил, да. А вот ко мне на Южную они сунулись, да сразу чистить бросили. Так там и пробираюсь кое-как. А дома – вы посмотрите. Где они? Все засыпало. Только трубы из сугробов торчат", — поведал нам местный житель Владимир.

Весна придет – поплывем

Пока Томенко вместе с министрами, вице-губернаторами и местными властями совещались, мы немного прогулялись по улицам Староалейского. Трактор действительно прочистил основные улицы, но теперь горы этого снега лежат на придомовых территориях. Огромные сугробы буквально обнимают ветхие домики.

Орудующий лопатой Сергей рассказал нам, что многие местные боятся весны. Река Алей и так часто выходит из берегов, а с таким количеством снега велик риск, что село "поплывет".

В метель живется хорошо

В Змеиногорском районе Томенко вновь решил немного отклониться от изначального маршрута. Сначала делегация заехала в село Карамышево. Путь к поселку прочистили. Но дорога оказалась такой узкой, что автобус смог развернуться далеко не сразу. Губернатор и его свита выгрузились и около 15 минут ждали, пока водителю удастся это сделать.

А в селе Барановка губернатор зашел в местный магазин. Продавцы такому количеству гостей удивились. "Ну как вам тут живется в метель?" – спросил Томенко. "Хорошо живется", – ответила ему сотрудница магазина. А министры в это время рассматривали самый ходовой нынче товар – лопаты по 247 рублей.

Скоро новая непогода

На итоговом совещании в Змеиногорске Томенко проблему нехватки техники в районах признал. Он пообещал найти решение, но при этом отметил, что пока придется обходиться тем, что есть. Тем более что совсем скоро в край снова вернется непогода.

"Пока двигались сюда, пришел прогноз о том, что ситуация с погодой ухудшается. На следующей неделе будет такое же ухудшение, как было. К сожалению, практически полмесяца в этой части края погода не дает передышки", – рассказал на совещании Томенко.

С этим напутствием он местных глав и оставил: продолжать обеспечивать жизнедеятельность, привлекать частную технику и готовиться к новому удару стихии.