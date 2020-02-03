Показания счетчиков в Барнауле будет принимать робот

Для того чтобы передача показаний и получение информации о лицевом счете занимали меньше времени, в Барнауле начал работу многоканальный телефон Вычислительного центра ЖКХ. Робот принимает показания по номеру телефона 8 (3852) 43-22-22.
С 16 по 24 число каждого месяца отвечать на вопросы граждан будет сотрудник Вычислительного центра ЖКХ.
Как принимают показания по телефону:
- Нужно четко назвать номер лицевого счета – он указан в верхнем правом углу квитанции.
- При повторных обращениях система идентифицирует вас по номеру телефона и попросит просто подтвердить номер вашего лицевого счета и адрес.
- Далее нужно назвать показания по каждому из приборов учета в доме.
Если передать показания роботу не получилось, то можно переключиться на оператора, сообщает официальный сайт города Барнаула.
Комментарии
Сейчас все с интернетами, передавайте через личный кабинет, времени займет минуту.
помните, что хоть робот, хоть человек там будет, но вы не обязаны передавать показания счетчика (оплачивать обязаны). Верховный Суд РФ сказал, что потребитель не является работником сбытовой организации и не обязан что либо делать в её интересах, а вот оплачивать обязан и имеет право за это требовать передачи электроэнергии
ну не передавайте вообще показания, плати как начислится
только по закону если показания не передавать будут по нормативу считать, и как выше сказали оплачивать обязаны.
3 месяца по среднему, с 4 и далее норматив
вот поэтому не поленитесь передайте