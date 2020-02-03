62 миллиона рублей направят на благоустройство школы в Алтайском крае

Более 62 миллионов рублей из федерального бюджета выделят на благоустройство одной из школ Алтайского края. На эту сумму в рамках программы развития образования планируется оптимизировать работу отопления, водоснабжения и канализации, сообщает официальный сайт региона.

В Министерстве образования и науки Алтайского края отмечают, что на выделенные деньги в Чарышском районе выполнят капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы: утеплят наружный фасад, обновят коммуникации, а также покрасят стены и потолки, заменят полы, наружные и внутренние дверные блоки.

В ведомстве также напомнили, что в рамках государственной программы "Развитие образования" в крае осуществляются меры по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с потребностью и современными требованиями к условиям обучения.