Новые трейлеры и реклама со суперзвездами. Чем удивил Супербоул 2020

2 января состоялся финал Национальной футбольной лиги США ушедшего сезона, он же Супербол, – самое главное телевизионное шоу Америки. Аудитория Супербоула ежегодно превышает 100 млн человек. И этим пользуются голливудские и рекламные компании. Часто самые ожидаемые трейлеры фильмов показывают именно на шоу.
Эфирное время в период проведения матча стоит очень дорого – порядка 5,6 миллиона долларов за полминуты. Помимо прочего на Супербоуле выступают мировые звезды, в этом году своим шоу зрителей порадовали Шакира и Дженнифер Лопес.
Что же интересного показали на матче.
Трейлер "Форсажа 9" и его укороченная нарезка для Супербоула
Ролик "Тихого места 2"
Финальный ролик Мулан
Трейлер и реклама "Соника в кино" в одном флаконе
Ролик фильма "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом
Ролик "Черной вдовы"
"Человек-невидимка" от Universa
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Новый тизер Джеймса Бонда
"Миньоны: Грювитация"
Первые кадры из "ВандаВижен", "Сокол и Зимний солдат" и "Локи"
Рекламные ролики со звездами
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