Новые трейлеры и реклама со суперзвездами. Чем удивил Супербоул 2020

2 января состоялся финал Национальной футбольной лиги США ушедшего сезона, он же Супербол, – самое главное телевизионное шоу Америки. Аудитория Супербоула ежегодно превышает 100 млн человек. И этим пользуются голливудские и рекламные компании. Часто самые ожидаемые трейлеры фильмов показывают именно на шоу.

Эфирное время в период проведения матча стоит очень дорого – порядка 5,6 миллиона долларов за полминуты. Помимо прочего на Супербоуле выступают мировые звезды, в этом году своим шоу зрителей порадовали Шакира и Дженнифер Лопес.

Что же интересного показали на матче.

Трейлер "Форсажа 9" и его укороченная нарезка для Супербоула

Ролик "Тихого места 2"

Финальный ролик Мулан

Трейлер и реклама "Соника в кино" в одном флаконе

Ролик фильма "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом

Ролик "Черной вдовы"

"Человек-невидимка" от Universa

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Новый тизер Джеймса Бонда

"Миньоны: Грювитация"

Первые кадры из "ВандаВижен", "Сокол и Зимний солдат" и "Локи"

Рекламные ролики со звездами