Барнаульца осудят за гибель девочки в ДТП

В Барнауле осудят 19-летнего парня, которого обвиняют в гибели ребенка в результате дорожно-транспортного происшествия.

Установлено, что в сентябре 2019 года водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался по улице Челюскинцев со скоростью менее 60 км/час и на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку, сообщают в прокуратуре Алтайского края.

В течение двух месяцев ребенок находился в коме. Несмотря на все усилия врачей, девочка скончалась.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направили в суд. Горожанину грозит наказание вплоть до лишения свободы.

Как ранее сообщал amic.ru, в минувшие выходные в ДТП в Бийске пострадали двое детей. 1 февраля там столкнулись пассажирский автобус и "Лада Калина". В результате пострадала водитель легкового автомобиля и двое детей, находившихся на заднем сиденье. Их госпитализировали. Основной удар пришелся на мужчину, сидевшего рядом с водителем. Он скончался на месте происшествия.