Барнаульца осудят за гибель девочки в ДТП

В Барнауле осудят 19-летнего парня, которого обвиняют в гибели ребенка в результате дорожно-транспортного происшествия.
Установлено, что в сентябре 2019 года водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался по улице Челюскинцев со скоростью менее 60 км/час и на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку, сообщают в прокуратуре Алтайского края.
В течение двух месяцев ребенок находился в коме. Несмотря на все усилия врачей, девочка скончалась.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направили в суд. Горожанину грозит наказание вплоть до лишения свободы.
Как ранее сообщал amic.ru, в минувшие выходные в ДТП в Бийске пострадали двое детей. 1 февраля там столкнулись пассажирский автобус и "Лада Калина". В результате пострадала водитель легкового автомобиля и двое детей, находившихся на заднем сиденье. Их госпитализировали. Основной удар пришелся на мужчину, сидевшего рядом с водителем. Он скончался на месте происшествия.
Комментарии
Жаль что не дадут как Иркуцкому учителю, 15шку строгача, отделается 2-3 годами поселения, а жаль
Как жалко девчушку! Пусть ей будет хорошо на небесах!
Девочку уже не вернуть.. Водителю 19 лет. вы в 19 лет не ездили на авто??? опыта 0. он же 100 км/ч ехал по городу.. Если бы летел и был пьян - я бы с вами про 15 лет согласился. А так можно и еще одному человеку жизнь сломать. если мозг есть человек уже и так должен понять что ребенка пусть и не преднамеренно но убил. А если нет мозгов их и за 15 лет не появится
хотел написать "он же НЕ 100 км/ч ехал по городу"
Бездарная работа проектировщиков улиц и организаторов дорожного движения ломает жизни людей.
3.02.2020 15:16
читатель
Девочку уже не вернуть.. Водителю 19 лет. вы в 19 лет не ездили на авто??? опыта 0. он же 100 км/ч ехал по городу.. Если бы летел и был пьян - я бы с вами про 15 лет согласился. А так можно и еще одному человеку жизнь сломать. если мозг есть человек уже и так должен понять что ребенка пусть и не преднамеренно но убил. А если нет мозгов их и за 15 лет не появится
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Что значит "сломать жизнь"? Он сам уже убил ребенка, он своими руками сломал свою жизнь, жизнь ребенку и его семье. Конечно, он должен понести за это наказание, он должен отсидеть в тюрьме свой срок.
для 15.16 Это ты родителям девочки объясни...19 лет это уже возраст, в котором самому думать надо, а не за мамину юбку прятаться...сел на авто, сбил человека...за что его жалеть то? Раз пожалели, привыкать начнет...
вплоть до лишения свободы
Вот это жестокость, могут даже посадить. Так то суд у нас гуманный
Учить надо в детстве, в 19 уже только садить
3.02.2020 15:35
гость
вплоть до лишения свободы
Вот это жестокость, могут даже посадить. Так то суд у нас гуманный
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Меня тоже этот момент удивил. За убийство могут и не посадить.