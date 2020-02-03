Пять барнаульских школьников-биатлонистов будут получать именные стипендии

Пятерым молодым биатлонистам из школ Барнаула с января 2020 года назначены именные стипендии, которые учредил АКСОО "Союз ветеранов биатлона Алтая" под руководством Сергея Локтева.

Чтобы получать эту стипендию, 15-летним школьникам-биатлонистам нужно показывать высокие результаты в данном виде спорта, хорошо учиться и заниматься общественной деятельностью.

В январе ветераны биатлона выбрали пять стипендиатов. Среди них, например, Павел Волков и Валерия Дмитриева.

Павел – чемпион первенства Сибирского федерального округа по биатлону, воспитанник Барнаульской федерации биатлона, тренируется у Сергея Ковалева. Выиграл спринтерскую гонку, показав безупречную стрельбу без штрафа и высокую скорость на дистанции.

Валерия занимается у Александра Вебера из Алтайского района. Она заняла первое место в спринтерской гонке первенства Сибирского федерального округа по биатлону.