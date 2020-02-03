Рейс из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет компании Air France, который должен был вылететь в российскую столицу, задержался в аэропорту Шарль де Голль. Это случилось из-за драки в кабине пилотов, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на одного из пассажиров.

По его словам, лайнер уже вырулил на полосу, однако затем вернулся. Перед этим пассажиры услышали звуки скандала в кабине пилотов. Людей оповестили о потасовке в кабине и о том, что теперь они могут взлететь только после замены экипажа.

Экипаж сменили, и самолет поднялся в воздух. Но через час из-за низкой температуры в салоне командир судна принял решение вернуться в Париж.

В аэропорту пассажиров пересадили в другой самолет, который в итоге долетел до Шереметьево.