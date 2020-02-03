Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился внести коронавирус 2019-nCoV в перечень особо опасных заболеваний. Это позволит депортировать иностранцев, зараженных вирусом, сообщает ТАСС.
Мишустин отмечает, что у России есть все необходимое для защиты от распространения коронавирусной инфекции. Также премьер добавил, что Россия направит в Китай гуманитарную помощь для борьбы с заболеванием.
Как сообщал amic.ru, 31 января Россия приравняла китайский коронавирус 2019-nCoV к ВИЧ и чуме. По состоянию на 3 февраля, от инфекции погибло 362 человека. В общей сложности заболевание диагностировано более чем у 11 тысяч человек.
В России коронавирус выявили у двух граждан Китая, которые в данный момент проходят лечение в больницах Тюмени и Забайкалья.
Комментарии
Отказывать в лечении больному это подло и бесчеловечно!
Все правильно
попробуйте заболеть в том же Китае или Тайланде. Помощь Вам несомненно окажут, только после этого счет выставят шести-семизначный.
Так почему у нас граждане Китая должны лечиться за счет налогоплательщиков России ???
Поддерживаю первый комментарий
Выслать и все партии которые финансирования запада .
Вот и правильно. пусть везут обратно свою заразу...только вот как? ))) Пассажирским рейсом ? )))) загвозлдочка. не выйдет ли дороже транспортировка чем лечение? Может и права вылечить за бабло, с китая спросить бабло, только как то исхитриться, чотбы оно в бюджет всетаки попало, а еще лучше больнице которая приняла участие, а не на дачу чиновникам как обычно.
15:57, в России нет бесплатной медицины, она страховая и коммерческая. Так что лечение иностранных граждан платное.
А что ещё делать - позориться перед всем миром состоянием медицины в стране! Панцирные железные койки, неспособность с шести раз (!) определить заболевание, и издевательское отношение к пациентам - это наша страшная тайна о которой цивилизованный мир как бы не знает...
15:37, ну так мы своих лечить не можем, как мы будем иностранцев лечить? наши чиновники лечатся в ведущих клиниках своей родины - израиля, а русские граждане обивают пороги поликлиник.
"Россия направит в Китай гуманитарную помощь для борьбы с заболеванием"
рассмешили. чем же мы можем им помочь?