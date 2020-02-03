Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился внести коронавирус 2019-nCoV в перечень особо опасных заболеваний. Это позволит депортировать иностранцев, зараженных вирусом, сообщает ТАСС.

Мишустин отмечает, что у России есть все необходимое для защиты от распространения коронавирусной инфекции. Также премьер добавил, что Россия направит в Китай гуманитарную помощь для борьбы с заболеванием.

Как сообщал amic.ru, 31 января Россия приравняла китайский коронавирус 2019-nCoV к ВИЧ и чуме. По состоянию на 3 февраля, от инфекции погибло 362 человека. В общей сложности заболевание диагностировано более чем у 11 тысяч человек.

В России коронавирус выявили у двух граждан Китая, которые в данный момент проходят лечение в больницах Тюмени и Забайкалья.