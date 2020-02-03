Барнаульцы рассказали о часовых очередях за льготными лекарствами в аптеке

Жительница Барнаула в сообществе Barnaul22 рассказала об очередях за льготными лекарствами.
"О наболевшем. Аптека № 306 на Малахова, 111. Люди стоят по 2-4 часа в очереди за льготными лекарствами", – написала она под видео.
Ранее аптеки для льготников пережили серьезные изменения. Аптеки № 132 и № 306 из-за тяжелого финансового положения передали в краевую собственность, а именно предприятию "Аптеки Алтая".
Комментарии
Когда и кто это безобразие прекратит?! Может министру свою задницу наконец от стула оторвать?!
У краевого правительства ничего не получается, хоть уборка снега, хоть торговля лекарствами.
ИЗдевательство над пожилыми и больными людьми
Больные люди не экономически не выгодны стране
ну да, вообще удивляюсь почему до сих пор выдают всяческие лекарства за бесплатно? кто им мешает это прекратить, раз и все