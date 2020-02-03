Здание барнаульского музея-недостроя предложили отдать под корпус АлтГУ

Барнаулец предложил отдать недостроенное здание Государственного художественного музея в Барнауле Алтайскому государственному университету под новый корпус, пишет "Банкфакс".

Таким образом мужчина хочет сохранить сквер на площади Сахарова. По его мнению, власти могут вложить заложенные под строительство средства на возведение нового здания под музей.

Правительство Алтайского края направило предложение горожанина на рассмотрение в региональное Минкультуры.

Напомним, что к реконструкции Государственного художественного музея в Барнауле приступили в 2012 году, а закончить работы планируют в 2021 году. Недавно на завершение строительства выделили еще 432 млн рублей.