Жителя Алтайского края подозревают в убийстве полуторамесячного сына

Тело полуторамесячного мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из домов Бийска в конце минувшей недели, 31 января. По предварительным данным, малыш скончался из-за травмы головы.

Алтайский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". По подозрению задержали 45-летнего отца мальчика. Мужчину заключили под стражу. Сейчас следователи выясняют детали и мотив преступления.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Барнауле местного жителя признали в убийстве пятилетнего сына. Однако выяснилось, что 42-летний мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Поэтому его отправили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.