Барнаульцы опасаются, что последствия снегопада отразятся на них весной

Жители нескольких частных секторов в Барнауле столкнулись с проблемой вывоза снега. Убирать его просто некуда, рассказали они в сообществе Barnaul22.
Жители Непроходного переулка и 3-й Степной улицы рассказали, что снег или перекидывается с одной улицы на другую, или сваливается на обочину. Местные жители от безысходности завалили железнодорожные пути, и поезд не смог проехать.
В некоторых местах сугробы сравнялись по высоте с жилыми домами, при этом автомобильные проезды до конца не очищены, как и пешеходные дорожки в некоторых местах.
Местные жители опасаются, что с приходом весны и началом таяния снега, тех, кто живет в низине, начнет топить.
Комментарии
наши местные улицы то же все в низину уходят Барнаулка реально разольется, не завидую соседям в конце улицы
Все зависит от того, какая будет весна, если ранняя, то считай труба дело.
а что опасаться то,поплывем все.
А почему проезжая часть на проспекте Калинина по нечетной стороне от пересечения с ул. Северо-Западной в сторону ул. Кулагина очищена только наполовину - из трех полос осталось 1,5 полосы, поэтому тем, кто едет по левой полосе, приходится пересекать двойную сплошную, иначе не поместиться?
Это правильная очистка?
Зато власти не опасаются. Все будет как всегда.
Фотка с Володарского или с Парижской коммуны?