Барнаульцы опасаются, что последствия снегопада отразятся на них весной

Жители нескольких частных секторов в Барнауле столкнулись с проблемой вывоза снега. Убирать его просто некуда, рассказали они в сообществе Barnaul22.

Жители Непроходного переулка и 3-й Степной улицы рассказали, что снег или перекидывается с одной улицы на другую, или сваливается на обочину. Местные жители от безысходности завалили железнодорожные пути, и поезд не смог проехать.

В некоторых местах сугробы сравнялись по высоте с жилыми домами, при этом автомобильные проезды до конца не очищены, как и пешеходные дорожки в некоторых местах.

Местные жители опасаются, что с приходом весны и началом таяния снега, тех, кто живет в низине, начнет топить.