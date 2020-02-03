Барнаульцы опасаются, что последствия снегопада отразятся на них весной

Жители нескольких частных секторов в Барнауле столкнулись с проблемой вывоза снега. Убирать его просто некуда, рассказали они в сообществе Barnaul22.
Жители Непроходного переулка и 3-й Степной улицы рассказали, что снег или перекидывается с одной улицы на другую, или сваливается на обочину. Местные жители от безысходности завалили железнодорожные пути, и поезд не смог проехать.
В некоторых местах сугробы сравнялись по высоте с жилыми домами, при этом автомобильные проезды до конца не очищены, как и пешеходные дорожки в некоторых местах.
Местные жители опасаются, что с приходом весны и началом таяния снега, тех, кто живет в низине, начнет топить.
Комментарии
наши местные улицы то же все в низину уходят Барнаулка реально разольется, не завидую соседям в конце улицы
Все зависит от того, какая будет весна, если ранняя, то считай труба дело.
а что опасаться то,поплывем все.
А почему проезжая часть на проспекте Калинина по нечетной стороне от пересечения с ул. Северо-Западной в сторону ул. Кулагина очищена только наполовину - из трех полос осталось 1,5 полосы, поэтому тем, кто едет по левой полосе, приходится пересекать двойную сплошную, иначе не поместиться?
Это правильная очистка?