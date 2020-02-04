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Настоящая Россия 90-х. Фотографии Георгия Пинхасова

, ИА "Амител"
Лихие времена в объективе одного из выдающихся фотографов России

Георгий Борисович Пинхасов – единственный фотограф в России, который удостоился членства в легендарном фотоагентстве Magnum Photos.

Пинхасов родился в 1952 году в Москве, получил образование во ВГИКе. Работал фотографом на киностудии "Мосфильм", затем – как независимый фотограф. Работы Пинхасова были замечены самим Андреем Тарковским, который позже пригласил его делать репортаж о своем фильме "Сталкер".

"Фотография – это не цель. Это способ обогатить себя, стать личностью, а когда ты станешь личностью, ты тогда уже и внесешь в фотографию свою лепту. Одной картинкой не насытишься. Чтобы представлять собой что-то, надо быть универсальным, доказать свою ценность", – отмечает фотограф в интервью Forbes.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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