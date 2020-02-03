Объем просроченных задолженностей россиян перед банками и коллекторами за прошедшие десять лет вырос примерно в шесть раз. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
По данным экспертов, к концу 2019 года каждый экономически активный россиянин имеет в среднем 18-20 тысяч рублей просроченной задолженности, что составляет 66% от средней зарплаты по стране. В агентстве подчеркивают, что в начале 2010 года этот показатель составлял всего три тысячи рублей.
Сумма всех задолженностей россиян к концу 2019 года составила примерно 740-750 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году россияне задолжали немногим больше – 757,5 млрд рублей.
Тем не менее в НАПКА ожидают, что в 2020 году количество просроченных задолженностей снова вырастет. Авторы исследования уточняют, что это не приведет к серьезным социально-экономическим последствиям для населения страны.
Комментарии
Каждые три года, по гражданскому кодексу, долги списываються из-за срока давности.
Каждый год путинизма делает россиян всё беднее и беднее.
Россияне задолжали банкам 750 млрд рублей
Жириновский же всем простил
Россияне задолжали банкам 750 млрд рублей
А машин у россиян с каждым годом все больше и больше
Первый же год навальнизма все сразу изменит
18:06, и телевизоры у россиян с каждым годом всё больше и больше. Это тоже заслуга режима или всё таки просто технический прогресс?
3.02.2020 18:08
гость
Первый же год навальнизма все сразу изменит
Даже такой дурачек как ты на месте путина, принесет меньше бед России, чем путин.