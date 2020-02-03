Россияне задолжали банкам 750 млрд рублей

Объем просроченных задолженностей россиян перед банками и коллекторами за прошедшие десять лет вырос примерно в шесть раз. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По данным экспертов, к концу 2019 года каждый экономически активный россиянин имеет в среднем 18-20 тысяч рублей просроченной задолженности, что составляет 66% от средней зарплаты по стране. В агентстве подчеркивают, что в начале 2010 года этот показатель составлял всего три тысячи рублей.

Сумма всех задолженностей россиян к концу 2019 года составила примерно 740-750 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году россияне задолжали немногим больше – 757,5 млрд рублей.

Тем не менее в НАПКА ожидают, что в 2020 году количество просроченных задолженностей снова вырастет. Авторы исследования уточняют, что это не приведет к серьезным социально-экономическим последствиям для населения страны.