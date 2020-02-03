По информации рейтинга, составленного на основе данных о ценах на бензин в странах Европы на конец 2019 – начало 2020 года, Россия заняла по этому показателю второе место, пишет РИА "Новости".
Самый дешевый бензин в Казахстане – 27,7 рубля за литр. В России за литр топлива нужно заплатить в среднем 45,9 рубля. На третьем месте оказалась Беларусь, а на четвертом – Украина. Самый дорогой литр топлива в Нидерландах – 117,7 рубля за литр.
Схожая статистика по стоимости дизельного топлива: Казахстан и Россия здесь занимают первое и второе места соответственно. Самое дорогое дизельное топливо в Швейцарии – 109 рублей за литр.
Комментарии
Казахстан так себе Европа...
Очень радостная новость , а теперь на каком месте по зарплатам и пенсиям?
В Казахстане минимум чиновников. Там и порядок.
почему бы не сделать заголовок таким: Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе и последнее место по уровню жизни
А по заработным платам, как оно, сопоставимо с Европой?