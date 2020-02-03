Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе

По информации рейтинга, составленного на основе данных о ценах на бензин в странах Европы на конец 2019 – начало 2020 года, Россия заняла по этому показателю второе место, пишет РИА "Новости".

Самый дешевый бензин в Казахстане – 27,7 рубля за литр. В России за литр топлива нужно заплатить в среднем 45,9 рубля. На третьем месте оказалась Беларусь, а на четвертом – Украина. Самый дорогой литр топлива в Нидерландах – 117,7 рубля за литр.

Схожая статистика по стоимости дизельного топлива: Казахстан и Россия здесь занимают первое и второе места соответственно. Самое дорогое дизельное топливо в Швейцарии – 109 рублей за литр.