Из Барнаула в Шерегеш открывают новый рейс

Барнаульский автовокзал объявил о запуске нового рейса в Таштагол. Автобус будет ходить с 10 февраля трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Из Барнаула можно будет уехать в 21:30. Маршрут пройдет через Целинное и Ельцовку. В Шерегеш автобус прибывает в 6:20 утра, в Таштагол – в 7:00.

В обратном направлении рейс запланирован по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Таштагола автобус будет отправляться в 18:30, из Шерегеша – в 19:10, прибытие в Барнаул – в 4:00.

Подчеркивается, что перевозчик предоставляет возможность перевозки одного комплекта лыжного инвентаря на пассажира бесплатно.