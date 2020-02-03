Защитные маски в некоторых регионах России подорожали в 35 раз

Власти Забайкальского края обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проконтролировать рост цен на лекарства и средства защиты, спрос на которые вырос из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае.

По данным РИА "Новости", в аптеках Забайкалья за сутки стоимость защитных масок выросла с 1 руб. 20 коп. до 10 руб. за штуку. Похожая ситуация и в Курской области – там маски подорожали до 35 руб.

По состоянию на 3 февраля коронавирус унес жизни 362 человек. Заболевание диагностировано более чем у 11 тысяч человек. В России вирус выявили у двух граждан Китая, которые сейчас уже проходят курс лечения в больницах Тюмени и Забайкалья.