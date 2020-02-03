Барнаульцы рассказали о проблемном автобусном маршруте, проходящем через весь город

Жители Барнаула рассказали о проблемах с маршрутным такси № 75. Этот маршрут проходит от Балтийской до Понтонного моста.

"Раньше автобусы ходили по расписанию, а теперь ждать приходится по 30-40 минут. Утром и вечером, из-за того что они ездят редко, салоны под завязку набиты людьми, а иногда маршрутки просто проезжают мимо остановки. Не остановиться могут несколько автобусов подряд, и время ожидания вырастает значительно", – рассказала горожанка.

В некоторых районах города 75-й маршрут – единственный общественный транспорт. Например, по улице Власихинской от Малахова до Фурманова пять остановок, и там ходит лишь 75-й. До ближайшей остановки, где есть другие маршруты, идти не меньше километра.

"Летом в нашем районе ходит еще 23-й автобус, который запускают для дачников, но и для остальных жителей он полезен, а поздней осенью и зимой приходится опаздывать на работу и мерзнуть на остановках", – посетовала женщина.