Четверо бойцов ФСБ погибли в Сирии

Четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России погибли в районе сирийского Алеппо. Об этом сообщает издание Baza.
Согласно этой информации, автомобиль, в котором ехали спецназовцы, подорвался на фугасе, после чего силовики попали в руки к боевикам и были застрелены.
Первым о гибели четверых сотрудников ФСБ в Сирии написал в воскресенье, 2 февраля, Telegram-канал "Канал специального назначения", указав, что ЧП произошло в результате минометного обстрела.
Позднее в тот же день канал Reverse Side of the Medal опубликовал фотографии, на которых запечатлены траурные снимки погибших и листы, где полностью указаны их имена и звания. Судя по этим данным, убитые – майор Булат Ахматьянов и лейтенант Всеволод Трофимов, а также майор Дмитрий Минов и капитан Руслан Гимадиев. Дата смерти всех четверых – 1 февраля 2020 года.
Как сообщает Lenta.ru, ФСБ или Минобороны России эту информацию не комментировали.
Комментарии
Они там в отпуске были?
Люди гибнут за металл
Сатана там правит бал, там правит бал,
Сатана там правит бал, там правит бал,
Сатана там правит бал, там правит бал,
Там правит бал.
Сатана там правит бал, там правит бал,
В угожденье Богу злата,
Край на край встаёт войной.
И людская кровь рекой
По клинку течёт булата,
Люди гибнут за металл,
Люди гибнут за металл.
В результате сорокаминутного шквального минно-артиллерийского налета был ранен сотрудник управления «С», майор Булат А. Его вытащили из-под огня, сообщили в штаб и рванули в госпиталь.
Через пару километров, перегрузив товарища в скорую и отправив на базу в госпиталь, вернулись на позиции, где попали под перекрестный огонь. Сирийские войска отступили, и боевики уже практически заняли этот квартал города и продолжали наступление.
Вытащить тела спецназовцев с позиции смогли только спустя пять часов, после наступления темноты.
Вечная Слава павшим героям! Царствие небесное!
Сетевым мразям захлебнуться собственным дерьмом.
Хорошая новость.