Четверо бойцов ФСБ погибли в Сирии

Четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России погибли в районе сирийского Алеппо. Об этом сообщает издание Baza.

Согласно этой информации, автомобиль, в котором ехали спецназовцы, подорвался на фугасе, после чего силовики попали в руки к боевикам и были застрелены.

Первым о гибели четверых сотрудников ФСБ в Сирии написал в воскресенье, 2 февраля, Telegram-канал "Канал специального назначения", указав, что ЧП произошло в результате минометного обстрела.

Позднее в тот же день канал Reverse Side of the Medal опубликовал фотографии, на которых запечатлены траурные снимки погибших и листы, где полностью указаны их имена и звания. Судя по этим данным, убитые – майор Булат Ахматьянов и лейтенант Всеволод Трофимов, а также майор Дмитрий Минов и капитан Руслан Гимадиев. Дата смерти всех четверых – 1 февраля 2020 года.

Как сообщает Lenta.ru, ФСБ или Минобороны России эту информацию не комментировали.