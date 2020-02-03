Четверо бойцов ФСБ погибли в Сирии

Четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России погибли в районе сирийского Алеппо. Об этом сообщает издание Baza.
Согласно этой информации, автомобиль, в котором ехали спецназовцы, подорвался на фугасе, после чего силовики попали в руки к боевикам и были застрелены.
Первым о гибели четверых сотрудников ФСБ в Сирии написал в воскресенье, 2 февраля, Telegram-канал "Канал специального назначения", указав, что ЧП произошло в результате минометного обстрела.
Позднее в тот же день канал Reverse Side of the Medal опубликовал фотографии, на которых запечатлены траурные снимки погибших и листы, где полностью указаны их имена и звания. Судя по этим данным, убитые – майор Булат Ахматьянов и лейтенант Всеволод Трофимов, а также майор Дмитрий Минов и капитан Руслан Гимадиев. Дата смерти всех четверых – 1 февраля 2020 года.
Как сообщает Lenta.ru, ФСБ или Минобороны России эту информацию не комментировали.
Комментарии
Они там в отпуске были?