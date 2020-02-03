Алтайских заключенных лишили концертов и свиданий с родственниками. Ограничения действуют с 30 января. Как сообщает ФСИН по региону, дело в карантине, который был объявлен на прошлой неделе.

При этом острой ситуации с гриппом и ОРВИ в учреждениях УИС края нет. Есть отдельные случаи выявления заболевших. Однако учитывая общую ситуацию в крае, во избежание распространения острых респираторных вирусных инфекций и гриппа в УИС принят ряд профилактических мер.

В частности, до особого распоряжения в учреждениях уголовно-исполнительной системы запрещены краткосрочные и длительные свидания, проведение культурно-массовых мероприятий. Для сотрудников введен масочный режим. В местах проживания, обучения и работы осужденных, а также в столовых усилен дезинфекционный режим.