Водоснабжение в алтайском селе восстановили спустя 11 дней после аварии

Центральное водоснабжение возобновили в селе Утка Змеиногорского района, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Поломка насоса в водозаборе произошла 20 января. В результате без центрального водоснабжения остались 28 частных домов в селе. Устранение неполадок было осложнено отсутствием проезда после снегопада.

После расчистки дороги, 29 января, сотрудники "ЖКХ Змеиногорского района" приступили к ремонту. Бригада следовала сразу за дорожниками. В ликвидации аварии принимали участие 10 человек и несколько единиц техники.

На контроле остается возобновление стабильного водоснабжения в селе Саввушка, где перебои с водой наблюдаются в 15 домах.