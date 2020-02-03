Стеллаж с красным вином рухнул на продавца в новосибирском гипермаркете

В соцсетях Новосибирска появилось видео, на котором видно, как в одном из местных гипермаркетов рухнул стеллаж с вином.

Сообщается, что инцидент произошел в гипермаркете "Гигант". Сотрудники магазина выставляли алкоголь на витрины, но в какой-то момент конструкция не выдержала и рухнула, усыпав бутылками одного из консультантов. Женщина, которая стояла рядом, не сразу поняла, что произошло, и некоторое время стояла и наблюдала за растекающейся по полу лужей вина.

В компании ущерб пока не оценили и от комментариев касательно данной ситуации отказались.