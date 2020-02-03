Алтайские полицейские получили 64 новых автомобиля

Территориальным органам и подразделениям внутренних дел Алтайского края вручили новые служебные автомобили, сообщили в МВД.

Транспортные средства поступили в регион в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Хорошие автомобили ничего не значат без грамотных и квалифицированных сотрудников, которые будут ими управлять. Я прошу вас не забывать, что мы все с вами работаем для наших граждан и ради наших граждан. Очень надеюсь, что за рулем этих автомобилей будут сидеть профессиональные, достойные сотрудники, которые четко будут выполнять свои профессиональные служебные обязанности", – отметил начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян.

55 автомобилей Skoda Octavia и девять "УАЗ Патриот" поступят в автопарки 22 территориальных органов внутренних дел края.