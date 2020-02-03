Алтайские полицейские получили 64 новых автомобиля

Территориальным органам и подразделениям внутренних дел Алтайского края вручили новые служебные автомобили, сообщили в МВД.
Транспортные средства поступили в регион в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
"Хорошие автомобили ничего не значат без грамотных и квалифицированных сотрудников, которые будут ими управлять. Я прошу вас не забывать, что мы все с вами работаем для наших граждан и ради наших граждан. Очень надеюсь, что за рулем этих автомобилей будут сидеть профессиональные, достойные сотрудники, которые четко будут выполнять свои профессиональные служебные обязанности", – отметил начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян.
55 автомобилей Skoda Octavia и девять "УАЗ Патриот" поступят в автопарки 22 территориальных органов внутренних дел края.
Комментарии
Судя по фото под новостью , даже Песков удивлен !!!
А почему госструктуры спонсируют чехов? До сих под двигатели и другие крупные комплектующие, делают в Чехии...
А почему не Лады?
3.02.2020 21:57
сергей
А почему госструктуры спонсируют чехов? До сих под двигатели и другие крупные комплектующие, делают в Чехии...
...Знаете ли вы, что примерно 95% новых автомобилей ŠKODA, продаваемых на территории нашей страны, произведены в России? ŠKODA RAPID собирают на заводе концерна Volkswagen в Калуге, ŠKODA OCTAVIA и ŠKODA YETI выпускают в рамках контрактной сборки на автозаводе ГАЗ в Нижнем Новгороде... https://www.skoda-avto.ru/about/skoda-why/manufacture
" 95% новых автомобилей ŠKODA, продаваемых на территории нашей страны, произведены в России?"
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Отверточная сборка, а не производство.
Ни разу не читал о нехватке машин в полиции, везде пишут о нехватке снегоуборочной техники.