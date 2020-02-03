"Магнит" приостановил поставки овощей и фруктов из Китая

Один из крупнейших ретейлеров России "Магнит" приостановил поставку фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА "Новости".

Китайские продукты в 2019 году составили 3% от оборота сети. С начала 2020 года "Магнит" начал импортировать продукты из других стран – Марокко, Израиля, Турции, а также увеличил закупки российских овощей.

"В настоящее время поставки продукции выполняются стабильно и в необходимом объеме. Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей на полке", – пояснили представители сети.