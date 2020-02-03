Эксперты предсказали рублю непрерывное падение

Аналитики Nordea Bank считают, что в течение двух лет рубль ожидает непрерывное падение, сообщает РИА "Новости". К концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м – 80 рублей, говорят аналитики.

В финансовой организации считают, что американская экономическая политика останется непредсказуемой, что заставит инвесторов выходить из проектов.

Отмечается, что в первом квартале российская валюта будет расти, тому поспособствует и тот факт, что начало года – традиционно самый благополучный период из-за роста экспортных доходов. А вот со второго квартала возникнут проблемы. Связано это будет с тем, что в США начнется президентская кампания.