Пей на ночь и худей. Диетологи рассказали о напитках для похудения во сне

Диетологи напомнили, что для похудения имеет значение не только соблюдение диеты, но и количество выпитой жидкости. При этом есть несколько напитков, которые способствуют ночному похудению.

Первый – напиток из лимона. Сок, выжатый из лимона, нужно разбавить водой и добавить немного меда. На один литр воды понадобится сок пяти лимонов и одна столовая ложка меда. Такой напиток не только помогает сжигать жир, но и снижает аппетит.

Потере веса способствует также зеленый чай. Пить его можно не только перед сном, но и в течение дня. Кроме того, перед сном будет полезно выпить немного кефира. Этот продукт способен утолить голод и насытить организм кальцием.

Специалисты отмечают, что употребление этих напитков стоит совмещать с соблюдением диеты и физической активностью.