Как получить страховую выплату после ДТП и не попасть в руки "черных юристов"

Чтобы участникам ДТП получить страховые выплаты, нужно знать свои права, уметь этими знаниями пользоваться и правильно оформить все документы. Те граждане, кто не знает, как самим добиться положительного результата, обращаются к помощникам. Тут, к сожалению, может ждать неприятность: в этой сфере много "черных юристов", которые помогают за большие деньги и порою даже незаконными путями.

Схема у таких "юристов" простая: они незаконным путем получают персональные данные потерпевших, рассылают им адресные письма и после обращения навязывают свои услуги под разными предлогами. Те, кто столкнулся с подобной ситуацией, рассказывали, как после звонка их убеждали, что срок подачи уведомления пропущен, а значит и выплату теперь не получить. Описав несуществующие проблемы, им предлагают решить их, но уже за вознаграждение в сумме 50% от страховой выплаты. Компания "Страховой помощник" предлагает потерпевшим сначала узнать о своих правах, а только потом решать, принимать такую "помощь" или нет.

Если на ваш адрес пришло письмо с предложением о помощи, лучше всего обратиться в правоохранительные органы, поскольку, скорее всего, кто-то завладел вашими персональными данными и эти люди уже действуют в обход закона.

"Страховой помощник" работает законными методами и может помочь даже в самых сложных ситуациях.

"Наша команда придерживается только законных и цивилизованных способов работы, серьезно относится к защите данных своих клиентов, использует CRM-систему. В первую очередь мы консультируем пострадавших в аварии на предмет правильной подготовки обращения в страховую компанию, а затем представляем его интересы в ГИБДД и на следствии, собираем документы, принимаем меры к примирению сторон", – рассказывает идеолог проекта Ольга Писанова.

Эксперты компании расскажут, как действовать в том или ином случае, чтобы гарантированно получить страховую выплату. Своих клиентов компания ведет до окончания процесса, помогает им экономить время и беречь нервы.

Как рассказали в компании, самым важным принципом в их работе является открытость.

"Мы берем оплату за свою работу только в случае положительного исхода и получения выплаты клиентом, никаких предоплат и дополнительных средств мы не запрашиваем. Оплата нашей работы составляет от 3% от страховой выплаты, а также можно приобрести пакет услуг с фиксированной стоимостью с постоплатой платежа", – говорит Ольга Анатольевна.

Уже сейчас с помощью "Страхового помощника" можно:

проверить расчет страховой выплаты при причинении вреда здоровью в результате ДТП;

пригласить страхового помощника домой или в больницу для консультации, если клиент из-за полученной травмы ограничен в передвижении;

найти свое ДТП в нашей базе данных и получить полный анализ ДТП со всеми нюансами, даже если оно произошло несколько лет назад;

получить всю необходимую информацию о правах человека при наступлении страхового случая на дороге.

Также на сайте компании можно найти много полезной информации, которая пригодится как автовладельцам, так и пешеходам.

"Страховой помощник"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 59

Тел.: 8-800-222-95-75

Сайт: страховойпомощник.рф