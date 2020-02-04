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Выигрышное постоянство: что может случиться, если всегда заправляться на одной АЗС

, ИА "Амител"
Вот к чему приводит заправка автомобиля в одной и той же сети АЗС

Сеть автозаправочных станций "Газойл" подвела итоги крупномасштабной акции "Новогодняя заправка", которая проходила в пяти регионах Сибири в период с 2 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. Компания определила победителей по девяти категориям и вручила призы. Главный приз выиграл житель Барнаула. 

Более 2000 участников акции стали обладателями таких призов, как 500 и 1000 бонусов на карту лояльности "Газойл", автомобильные пледы и подушки, видеорегистраторы, смарт-часы, наборы инструментов, а также путевки в парк-отель "Ая" и сертификаты на 1000 литров топлива.

Суперприз – кроссовер Lada XRAY – выиграл житель Барнаула, который более пяти лет заправляется только на АЗС сети "Газойл". Коммерческий директор компании лично вручил ключи от автомобиля победителю в Новосибирске.

"Я и раньше участвовал в акциях, но именно в этот раз собирал и регистрировал все чеки особенно внимательно. Ждал итогов, надеялся в лучшем случае получить 1000 литров топлива, выиграть автомобиль даже не мечтал. Один чек зарегистрировать не успел и даже расстроился. А когда по телефону услышал поздравления организаторов – не поверил", – поделился Сергей с улыбкой.

За период действия акции Сергей зарегистрировал 18 чеков. Самая удачная заправка для победителя произошла 24 декабря на МАЗС "Газойл" в Барнауле на Павловском тракте. 30 января за рулем своего нового автомобиля Lada XRAY от "Газойл" Сергей уехал домой на Алтай.

Каждый участник акции получил гарантированный подарок – статус карты лояльности "Платина", который позволит получать максимальное количество бонусов при каждой заправке весь февраль.

Сеть автозаправочных станций "Газойл" успешно работает на топливном рынке более 16 лет и насчитывает 190 АЗС по всему Сибирскому федеральному округу.

В 2020 году компания "Газойл" нацелена на развитие формата многотопливных станций с наличием современных магазинов внутри, автоматических АЗС. На текущий момент в сети работает более 40 многотопливных станций, на которых реализуется бензин только стандарта Евро-5. Компания предлагает своим клиентам конкурентную цену на ГСМ среди сетей, торгующих качественным бензином.

Команда "Газойл" искренне поздравляет всех победителей и готовит для своих клиентов множество новых выгодных акций и интересных мероприятий в течение всего года.

Сеть АЗС "ГАЗОЙЛ"
gk-gazoil.ru
тел.: 8-800-700-28-04
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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

4.02.2020 12:09
- гость -

Интересно на людей какого ума рассчитана данная реклама? Неужели в наше время кто-то поверит, что 500 тысяч рублей просто отдадут случайному человеку? Если топливо хорошее скинули бы цену на рубль и клиенты бы пошли. Так 500000 литров без труда бы продали и постоянными клиентами обзавелись. Это куда логичнее, но не используется по понятным причинам.

4.02.2020 12:15
- гость -

Они бы еще Evo или Октан(псевдо Лукойл) рекламировали, и впинывали фуфайку в ухо, про качество...

4.02.2020 12:16
Гость

Обычный вброс...

4.02.2020 12:17
- гость -

Все равно в наваре только гендиректор

4.02.2020 12:26
-гость-

Как то раз заправился на газойле. Тяга упала и детонация появилась. Больше туда ни-ни.

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