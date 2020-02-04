Вторник, 4 Февраль, 08:49

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,91
€ 70,79
Обь
5см -3


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Жители алтайского села просят прислать к ним технику. Дома завалены снегом по крыши

, ИА "Амител"
За помощью сельчане обратились в соцсети
Фото: barnaul.insta

Фото: barnaul.insta

Жители поселка Сахарный Завод в Алейском районе отчаялись и попросили помощи через соцсети. Сельчанам необходима техника для очистки улиц.

"Пожалуйста, помогите нам, дорога совершенно не прочищена, еще первых буранов. На этой улице живут пенсионеры, на днях умерла бабушка, ее несли на палатке всю улицу по сугробам", – написали они в социальных сетях. 

На фотографиях, приложенных к сообщению, видно, что многие дома в поселке завалены снегом по крышу, а люди протаптывают тропинки по снежным горам. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

4.02.2020 07:42
- гость -

Пока люди просят, а не требуют, они ничего не получат.

4.02.2020 07:44
- гость -

Устроили бы митинг с публичной оценкой действий правительства РФ и Росгвардейцы быстро бы вездеходами им дорогу накатали.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
08:44
Названо число россиян, которые готовы бросить работу 0
08:32
Томенко поручил службам подготовиться к потеплению до +9°C 2
08:17
Прощание с известным алтайским ученым состоится в Барнауле 0
08:05
Роды после 40: как стать родителем, даже если ситуация кажется безнадежной 0
07:51
У меня обнаружили рак. Что мне делать? 0
07:36
Жители алтайского села просят прислать к ним технику. Дома завалены снегом по крыши 2
07:24
"Черный лебедь" приплыл. Коронавирус как начало мирового кризиса 3
07:15
Жителя Уфы отправили под домашний арест за то, что он до смерти избил педофила 4
07:00
В чем секрет? Квартиры в ЖК "Скандинавия" раскупаются со скоростью света 0
06:47
"Так доставайся же ты всем!" Барнаулец разослал интимные видео жены 5
06:32
Настоящая Россия 90-х. Фотографии Георгия Пинхасова 2
06:18
Топ-10 самых распространенных видов рака 0
06:00
Температура плюсовая. О погоде в Алтайском крае 4 февраля 0
23:47
Пей на ночь и худей. Диетологи рассказали о напитках для похудения во сне 0
23:11
Тело 18-летнего студента нашли повешенным на поклонном кресте в Белгороде 0
22:39
Эксперты предсказали рублю непрерывное падение 2
22:11
"Магнит" приостановил поставки овощей и фруктов из Китая 0
21:40
Житель Новосибирской области насмерть замерз на Алтае, пока перегонял снегоход 1
21:15
Алтайские полицейские получили 64 новых автомобиля 7
20:42
Стеллаж с красным вином рухнул на продавца в новосибирском гипермаркете 0
20:12
Водоснабжение в алтайском селе восстановили спустя 11 дней после аварии 2
19:45
Женщину-инвалида не пустили на день рождения дочери в новосибирском семейном центре 3
19:06
Алтайских заключенных лишили концертов и свиданий с родственниками 0
18:40
Четверо бойцов ФСБ погибли в Сирии 4
18:09
Барнаульцы рассказали о проблемном автобусном маршруте, проходящем через весь город 5
17:51
Защитные маски в некоторых регионах России подорожали в 35 раз 8
17:42
Из Барнаула в Шерегеш открывают новый рейс 0
17:31
Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе 8
17:15
Два грузовика столкнулись под Павловском 2
17:04
Россияне задолжали банкам 750 млрд рублей 8
16:45
Барнаульцы опасаются, что последствия снегопада отразятся на них весной 6
16:30
Здание барнаульского музея-недостроя предложили отдать под корпус АлтГУ 10
16:25
Шенгенская виза по-новому: что изменилось в 2020 году и как теперь ее получать 1
16:15
Жителя Алтайского края подозревают в убийстве полуторамесячного сына 3
16:03
Пять барнаульских школьников-биатлонистов будут получать именные стипендии 0
15:57
Автономера серии 222 могут появиться в Алтайском крае 0
15:36
Барнаульцы рассказали о часовых очередях за льготными лекарствами в аптеке 6
15:25
Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом 11
15:12
Рейс из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов 5
15:00
Барнаульский депутат принял участие в семинаре движения "Сильная Россия" 3
14:51
Техники мало, но вы держитесь: как Томенко посетил самые заснеженные районы края 12
14:26
Барнаульца осудят за гибель девочки в ДТП 10
14:13
Новые трейлеры и реклама со суперзвездами. Чем удивил Супербоул 2020 0
14:01
Для бизнеса и для людей: в чем преимущества крупнейшего частного банка в России 3
13:51
Число жертв коронавируса в Китае перевалило за 360 человек 6
13:45
Показания счетчиков в Барнауле будет принимать робот 7
13:33
62 миллиона рублей направят на благоустройство школы в Алтайском крае 0
13:19
Минспорт отложил на время идею строительства ФОКа в парке Барнаула 13
13:10
Новосибирские феминистки вышли на одиночные пикеты после убийства беременной девушки 5
13:00
"Люди отворачиваются": с чем приходится столкнуться, когда ребенок болен ДЦП 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.