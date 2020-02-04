Жителя Уфы отправили под домашний арест за то, что он до смерти избил педофила, который пытался изнасиловать ребенка, пишет Mash.

Владимир Санкин шел по улице, когда к нему подбежал 10-летний мальчик в слезах и рассказал ,что его друг сейчас находится в квартире неизвестного мужчины-насильника. Детей преступник привлек конфетами. Санкин бросился на помощь ребенку и вытащил педофила на улицу, ударил, от чего мужчина повалился на бетон, ударился головой и умер.

Владимир увел детей и вызвал скорую, но преступник к тому времени уже скончался. Оказалось, что он недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за изнасилование сына.

В данный момент Санкина отправили под домашний арест.