Жителя Уфы отправили под домашний арест за то, что он до смерти избил педофила, который пытался изнасиловать ребенка, пишет Mash.
Владимир Санкин шел по улице, когда к нему подбежал 10-летний мальчик в слезах и рассказал ,что его друг сейчас находится в квартире неизвестного мужчины-насильника. Детей преступник привлек конфетами. Санкин бросился на помощь ребенку и вытащил педофила на улицу, ударил, от чего мужчина повалился на бетон, ударился головой и умер.
Владимир увел детей и вызвал скорую, но преступник к тому времени уже скончался. Оказалось, что он недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за изнасилование сына.
В данный момент Санкина отправили под домашний арест.
Комментарии
Пидофилов надо убивать . свободу парню.
07:31, так прежде чем такие советы раздавать, начни с себя, займись этим делом сам. Быстро в камеру с гомосексуалистами сядешь.
Ребенок это святой . Любое преступление против детей должно жестко караться.
Святой? Жестоко? Да у вас рассуждения на уровне пещерного человека. В цивилизованном обществе действовать нужно по закону. Да и к тому же, ещё в древнем Риме доказали, что эффективность наказания состоит не в его жестокости, а в его неотвратимости.