"Так доставайся же ты всем!" Барнаулец разослал интимные видео жены

35-летнего жителя Барнаула обвиняют в рассылке интимных видеороликов с участием своей супруги. Подробности сообщают в Следственном комитете Алтайского края.

Установлено, что в ноябре 2019 года мужчина, поссорившись с женой, начал рассылать в мессенджерах интимные видео, которые накопились на его телефоне за 10 лет брака.

Ролики увидели посторонние, в том числе коллеги женщины.

Уголовное дело возбудили по статье "Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия". Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет. Дело направили в суд.