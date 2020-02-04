"Черный лебедь" приплыл. Коронавирус как начало мирового кризиса

Угрозой мирового значения назвал 30 января 2020 года ВОЗ эпидемию коронавируса. А международный валютный фонд заявил, что эпидемия несет разрушительную опасность и для мировой экономики. Это тот самый "черный лебедь", — непрогнозируемая катастрофа, которая может привести к серьезному экономическому кризису. И если эпидемия продлится, кризиса избежать не удастся, считает кандидат экономических наук Артем Поломошнов. (Кстати, в начале января в "Переговорке" на amic.ru Поломошнов рассказывал. что такое "черный лебедь" и когда он приходит). О том, как смертоносный вирус может запросто завести планету в глубокий кризис, что теперь будет с рублем и почему сейчас не нужно вкладывать деньги в недвижимость — читайте в материале amic.ru.

Китай влияет на весь мир

Многое зависит от того, на сколько прервано сообщение с Китаем: временно или долгосрочно. Если ситуация будет развиваться по второму варианту, то, безусловно, длительная "изоляция" Китая повлияет на падение производства в Поднебесной. Кроме того, ситуация отразится и на спросе со стороны Китайской народной республики: прежде всего, на нефть и металлургию, считает кандидат экономических наук Артем Поломошнов. В итоге же это очень сильно отразится на мировых рынках и конкретно на российских компаниях и России.

"Мы уже наблюдаем падение цены на нефть. То есть уже сегодня цена нефти не соответствует заложенной в бюджет России. Последствия от распространения коронавируса идут не столько в прямом взаимодействии с Китаем, сколько в том, что влияние экономики Китая слишком велико на мировую экономику и мы тоже завязаны в этом очень сильно", — отмечает эксперт.

Мировой кризис

В итоге эпидемия коронавируса приведет к тому, что рост мирового валового продукта, в том числе российского, будет ниже, чем прогнозировали в начале года.

"По сути перед нами возникает как раз тот самый "черный лебедь" экономики, о котором писал Талеб, то есть труднопрогнозируемое событие, которые несет значительные последствия, — говорит финансист, — Соответственно, все рынки просядут. И в целом рост мирового производства также станет значительно ниже. Мы также помним, что в экономике России существенную роль играют нефтяные и металлургические компании, которые когнитивно обеспечивают спрос продукции других отраслей. Если этого спроса не будет, то все пойдет по кругу".

Другими словами, грядет мировой кризис. Вопрос только в том, насколько он будет глубок. "На этот вопрос сейчас никто ответить не может, потому что пока никто не понимает, до какого масштаба дойдет этот коронавирус. Если появится информация о том, что проблему решили и вирус локализовали, экономика начнет восстанавливаться. Тогда глубина кризиса будет не столь велика. Но если, не дай Бог, мы получим какое-то развитие вируса в других странах, то тогда сложно сказать, что будет", — отмечает Поломошнов. В то же время, по его мнению, в России серьезного падения валового внутреннего продукта не произойдет.

"Но думаю, что если ситуация продолжится такими же темпами, мы будем в районе нуля", — говорит эксперт.

Что будет с рублем?

Если ситуация в ближайшее время не изменится, стоито падение рубля продолжится. "Вчера стоимость доллара подобралась к 63,8 рубля. Может подобраться к 65-ти. Я надеюсь, что за границы этой цифры он не выйдет".

Золото или биткоин

Для простых граждан стандартная система защиты сбережений во время кризисов — покупать золото, говорит экономист. "Других методов защиты от кризиса еще никто не придумал. Золото и драгметаллы — это активы на все времена", — подчеркнул Поломошнов.

Он отметил, что на данный момент на рынках наиболее хорошо себя чувствуют именно те компании, которые добывают драгоценные металлы: у них идет рост акций.

Еще один популярный способ вложения средств — это биткоин. Но золото все же лучше:

"На фоне кризиса люди начинают искать тихие гавани. Но я не ожидал, что это будет биткоин. Ну, наверное это возможно. Но я бы его не рекомендовал — все же это не прогнозируемый актив. А золото или серебро — это прогнозируемый". К тому же, если падает мировая экономика в целом, то золото будет расти с двух сторон: и в рублях, и в долларах. Так что, пожалуй, это наиболее выгодный актив.

Вкладывать деньги в недвижимость сегодня смысла нет. Вряд ли она будет расти: у людей снижена покупательская способность, говорит Поломошнов: "Предпосылок для роста цен на недвижимость я не вижу. Рост цен происходит в том случае, если есть спрос. У нас спроса на недвижимость нет, так как нет достаточно платежеспособного населения. У нас большинство людей, которые хотели бы взять ипотеку не могут найти денег даже на первый взнос. Это серьезный сигнал о том, что расти недвижка не будет".

Помощь государства и степень передела

Наиболее серьезно кризис может отразиться на нефтеперерабатывающих и металлургических предприятиях, считает Артем Поломошнов. И в этом случае в ситуацию придется вмешиваться государству. Причем главная помощь в этом случае — это правильный госзаказ. Эксперт напоминает, что в России есть стабилизационный фонд, который создан как раз на случай кризиса: "Еще во времена кризисов 20-го века лучшими мировыми экономистами были придуманы пути преодоления мирового кризиса. Главный из них заключается в том, что увеличивается государственный заказ. Именно тот, который будет реально развивать нашу инфраструктуру. А мы знаем, например, что у нас проблема с дорогами, проблема с инфраструктурой. Поэтому те же металлургические компании, которые сегодня столкнулись со снижением могли бы быть загружены госзаказом по обновлению структуры ЖКХ. Это может помочь".

Также эксперт считает, что российским компаниям выстоять в период кризиса поможет пример Японии, которая не обладая практическими никакими ресурсами выживает за счет того, что производит высокотехнологичную продукцию. "Эта страна выживает за счет того, что повышает степень передела. Может быть пора и нашим предприятиям задуматься о том, что пора заняться повышением производительности и повышением степени передела — продавать продукт более высокого уровня", — отмечает Поломошнов.

Напомним, коронавирус 2019-nCoV, выявленный в КНР, в первую очередь поражает легкие и вызывает пневмонию. Число погибших от этой инфекции в Китае по данным 3 февраля достигло 261 человека. На данный момент только в Поднебесной коронавирусом заражены около 17 тысяч человек. Добавим, от атипичной пневмонии в период с 1 ноября 2002 года по 31 июля 2003 года умерли 349 человек.